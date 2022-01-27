【新冠肺炎】野村香港辦公室被列入強檢名單，因涉一宗初陽個案

《經濟通通訊社２７日專訊》野村駐香港的辦公室被列入強制性新冠肺炎檢測名單，因其與

一位初步陽性檢測個案有關。

根據港府周四的公告，檢測通知涉及位於中環國際金融中心二期３０樓的野村國際（香港）

公司，任何１月２１日至２４日期間曾在該場所超過１小時的人均需檢測。

另外，強制檢測名單上還有香港上海大酒店有限公司位於中環聖佐治大廈８樓的辦公室。

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