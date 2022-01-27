《本港經濟》１２月出口貨值按年升２４﹒８％，全年升２６﹒３％

《經濟通通訊社２７日專訊》政府統計處公布，２０２１年１２月份商品整體出口貨值為

４８９５億元，按年升２４﹒８％，增速較１１月份升２５％慢，但比市場預估增長１６﹒３％

為佳；商品進口貨值為５２２３億元，按年升１９﹒３％，亦高於市場預期的１１﹒８％升幅。

有形貿易逆差３２８億元，相等於商品進口貨值的６﹒３％。



＊第四季出口貨值按季升５﹒６％＊



整年來說，２０２１年的商品整體出口貨值較２０２０年上升２６﹒３％。同時，商品進口

貨值上升２４﹒３％。２０２１年錄得有形貿易逆差３４７１億元，相等於商品進口貨值的

６﹒５％。

經季節性調整的數字顯示，去年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升５﹒６％。

同時，商品進口貨值上升０﹒７％。



＊去年商品貿易額較２０１８年高位超出１５﹒６％＊



政府發言人表示，２０２１年１２月商品出口貨值按年繼續大幅上升２４﹒８％。輸往內地

、美國和歐盟的出口均顯著增長，輸往其他主要亞洲市場的出口亦見不同程度的升幅。２０２１

年全年合計，商品貿易總額達１０２６８４億元，較２０１８年的高位超出１５﹒６％。

展望未來，環球經濟復甦應繼續支持香港的出口，但由疫情引致的物流干擾短期內或會對出

口表現構成一些壓力。環球經濟增長預期減慢、中美關係、地緣政治局勢，以及主要經濟體的貨

幣和財政政策也須關注。政府會密切留意情況。（ｃｌ）

