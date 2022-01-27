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即市新聞

27/01/2022 16:32

《本港經濟》１２月出口貨值按年升２４﹒８％，全年升２６﹒３％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》政府統計處公布，２０２１年１２月份商品整體出口貨值為
４８９５億元，按年升２４﹒８％，增速較１１月份升２５％慢，但比市場預估增長１６﹒３％
為佳；商品進口貨值為５２２３億元，按年升１９﹒３％，亦高於市場預期的１１﹒８％升幅。
有形貿易逆差３２８億元，相等於商品進口貨值的６﹒３％。

＊第四季出口貨值按季升５﹒６％＊

　　整年來說，２０２１年的商品整體出口貨值較２０２０年上升２６﹒３％。同時，商品進口
貨值上升２４﹒３％。２０２１年錄得有形貿易逆差３４７１億元，相等於商品進口貨值的
６﹒５％。
　　經季節性調整的數字顯示，去年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升５﹒６％。
同時，商品進口貨值上升０﹒７％。

＊去年商品貿易額較２０１８年高位超出１５﹒６％＊

　　政府發言人表示，２０２１年１２月商品出口貨值按年繼續大幅上升２４﹒８％。輸往內地
、美國和歐盟的出口均顯著增長，輸往其他主要亞洲市場的出口亦見不同程度的升幅。２０２１
年全年合計，商品貿易總額達１０２６８４億元，較２０１８年的高位超出１５﹒６％。
　　展望未來，環球經濟復甦應繼續支持香港的出口，但由疫情引致的物流干擾短期內或會對出
口表現構成一些壓力。環球經濟增長預期減慢、中美關係、地緣政治局勢，以及主要經濟體的貨
幣和財政政策也須關注。政府會密切留意情況。（ｃｌ）

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