【夜期時段】即月期指報２３９３６點，升９６點，高水１２９點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３８８６點，升４６點，高水
７９點，最新報２３９３６點，升９６點，高水１２９點，合約成交８８１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８３０２點，升６點，高水１１點，最新報８３３１點，升
３５點，高水４０點，合約成交１３５７張。
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