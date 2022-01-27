【夜期時段】即月期指報２３９３６點，升９６點，高水１２９點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３８８６點，升４６點，高水

７９點，最新報２３９３６點，升９６點，高水１２９點，合約成交８８１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８３０２點，升６點，高水１１點，最新報８３３１點，升

３５點，高水４０點，合約成交１３５７張。

