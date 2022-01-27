  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2022 15:43

【預算前瞻】澳洲會計師公會料本年度財赤３７１億，倡雙重消費券

　　《經濟通通訊社２７日專訊》新一份財政預算案將於２月２３日公布，澳洲會計師公會估算
港府在２０２１－２２年度將錄得３７１億元財政赤字，財政儲備將達８６５０億元。估算已考
慮本年度的預計收入、支出和調整。

＊倡發放「加強版雙重消費券」＊

　　澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示，建議政府考慮加碼，發放「加強
版雙重消費券」，通過帶動本地消費，保障經濟免受第五波疫情的影響。第一重消費券，視乎財
政負擔能力，建議向所有合資格的香港居民派發最高可達３０００元的消費券。第二重消費券，
精準針對弱勢群體如低收入人士等，可再額外獲得高達３０００元的補貼，以減輕他們的經濟負
擔。

＊針對因隔離檢疫的酒店住宿費，引入扣稅措施＊

　　此外，針對部分人士因隔離檢疫產生酒店住宿費用，亦建議政府可考慮引入一次性的扣稅措
施，建議上限為５萬元，並為僱員在家工作所產生的額外費用提供一次性扣稅措施，上限約為
８０００元。其他建議還包括將子女免稅額提高至每名兒童１５萬元，並將供養父母及供養祖父
母或祖父母免稅額適用範圍，擴大至居住在香港以外地區受供養的父母、祖父母和外祖父母。

＊推出措施來支持中小企業＊

　　澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴表示，建議政府考慮採取措施解決勞動
力和人才短缺問題，例如允許非本地學生在香港逗留更長時間。延長非本地畢業生留港╱回港就
業安排中初始１２個月的逗留期限。
　　另外，建議將「中高齡就業計劃」下６０歲及以上僱員的在職培訓津貼上限，提高至
８０００元。政府亦應考慮為聘用６０歲及以上僱員的公司提供額外稅務扣減，建議上限為每名
僱員每年１２萬元。
　　該會又建議政府考慮推出一系列措施來支持中小企業。其中包括將「中小企融資擔保計劃」
下的八成信貸擔保產品、九成信貸擔保產品和百分百擔保特惠貸款的最長還款期限延長至３０個
月。另外，建議政府加快出台家族辦公室的稅務寬減制度。（ｂｉ）

　




　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/01/2022
【停車收爐】特斯拉業績現隱憂　車股無運行？捕捉3月轉勢良機！
財經熱話27/01/2022
鮑威爾言論偏鷹美股弱勢難改　港科技股普遍下挫美團急插8%
香港政情27/01/2022
特首選舉將於3月27日舉行　提名期2月20日至3月5日
FOCUS27/01/2022
【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然
財經熱話27/01/2022
《午市前瞻》專家稱恒指現水平已見承接 ATM當中較看好騰訊
大行報告27/01/2022
【大行炒D乜】高盛大削阿里健康及平安好醫生目標價　唯獨京東健康最睇好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金