【預算前瞻】澳洲會計師公會料本年度財赤３７１億，倡雙重消費券

《經濟通通訊社２７日專訊》新一份財政預算案將於２月２３日公布，澳洲會計師公會估算

港府在２０２１－２２年度將錄得３７１億元財政赤字，財政儲備將達８６５０億元。估算已考

慮本年度的預計收入、支出和調整。



＊倡發放「加強版雙重消費券」＊



澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示，建議政府考慮加碼，發放「加強

版雙重消費券」，通過帶動本地消費，保障經濟免受第五波疫情的影響。第一重消費券，視乎財

政負擔能力，建議向所有合資格的香港居民派發最高可達３０００元的消費券。第二重消費券，

精準針對弱勢群體如低收入人士等，可再額外獲得高達３０００元的補貼，以減輕他們的經濟負

擔。



＊針對因隔離檢疫的酒店住宿費，引入扣稅措施＊



此外，針對部分人士因隔離檢疫產生酒店住宿費用，亦建議政府可考慮引入一次性的扣稅措

施，建議上限為５萬元，並為僱員在家工作所產生的額外費用提供一次性扣稅措施，上限約為

８０００元。其他建議還包括將子女免稅額提高至每名兒童１５萬元，並將供養父母及供養祖父

母或祖父母免稅額適用範圍，擴大至居住在香港以外地區受供養的父母、祖父母和外祖父母。



＊推出措施來支持中小企業＊



澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴表示，建議政府考慮採取措施解決勞動

力和人才短缺問題，例如允許非本地學生在香港逗留更長時間。延長非本地畢業生留港╱回港就

業安排中初始１２個月的逗留期限。

另外，建議將「中高齡就業計劃」下６０歲及以上僱員的在職培訓津貼上限，提高至

８０００元。政府亦應考慮為聘用６０歲及以上僱員的公司提供額外稅務扣減，建議上限為每名

僱員每年１２萬元。

該會又建議政府考慮推出一系列措施來支持中小企業。其中包括將「中小企融資擔保計劃」

下的八成信貸擔保產品、九成信貸擔保產品和百分百擔保特惠貸款的最長還款期限延長至３０個

月。另外，建議政府加快出台家族辦公室的稅務寬減制度。（ｂｉ）















