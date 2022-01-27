【理財通】金管局：可開展跨境理財通業務試點港銀增加５家

《經濟通通訊社２７日專訊》香港金管局公布，５家可開展跨境理財通業務的香港銀行名單
，合資格香港銀行數目增至２４家。
直至１月２７日，共有２３家可開展南向通業務的香港銀行，另有１９家可開展北向通業務
的香港銀行。
金管局稱，相關銀行及其內地夥伴銀行經內地相關監管機構納入跨境理財通業務試點範圍後
（由內地相關監管機構於今日另行公布），最早可以於明日（２８日）一同開始提供跨境理財通
服務。（ｃｌ）
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