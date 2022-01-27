《再戰明天》本港公布第四季ＧＤＰ，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社２７日專訊》本港公布第四季ＧＤＰ，及歐元區公布消費者信心指數，料為

周五（２８日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟金融服務執委Ｍａｉｒｅａｄ ＭｃＧｕｉｎｎｅｓｓ與德國

財政部長林德納會面。本港時間２８日４：００ｐｍ，瑞典央行常務理事會會議舉行。



＊德國公布第四季ＧＤＰ，美國公布核心個人消費支出平減指數＊



數據方面，周五本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第四季生產者物價指數。本港時間

３：００ｐｍ，德國公布１２月進口物價，月率升幅料由３％收窄至１﹒９％，年率升幅料由

２４﹒７％擴大至２６﹒２％。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布第四季本地生產總值，季率升

幅料由０﹒１％擴大至１﹒１％，年率升幅料由５﹒４％收窄至５﹒２％。本港時間

５：００ｐｍ，歐元區公布１２月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料由７﹒３％收窄至６﹒８％。同一

時間，德國公布第四季國內生產總值，季率料由１﹒７％逆轉至下滑０﹒３％，年率升幅料由

２﹒５％收窄至１﹒８％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者信心指數。本港時間

９：３０ｐｍ，美國公布１２月核心個人消費支出平減指數，月率升幅料維持於０﹒５％，年率

升幅料由４﹒７％擴大至４﹒８％；１２月個人消費料由０﹒６％逆轉至下滑０﹒６％；１２月

個人所得料由０﹒４％升上０﹒５％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１月密歇根大學消費

者信心指數，料由７０﹒６降至６８﹒７。

在本港，明日公布業績的公司有：華虹（０１３４７）等。（ｗａ）

