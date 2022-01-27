傳騰訊（００７００）計劃今年內將鬥魚私有化

《經濟通通訊社２７日專訊》據外電引述消息人士報道，騰訊（００７００）計劃將遊戲直
播平台鬥魚私有化。
消息人士指，騰訊希望至少與一家私募股權投資公司合作完成這筆交易，目前正在與投資銀
行談判。消息人士指，騰訊計劃於今年完成這筆交易。
騰訊是鬥魚的最大股東，持有其３７％股份。（ｃｗ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|香港要聞27/01/2022
外匯基金去年少賺28% 余偉文指美國加快退市將令資產市場大調整
|中國故事27/01/2022
《神州經脈》中美高層通話 聯儲放鷹股匯齊插水 外資出逃年半高
|財經熱話27/01/2022
潤啤鞍鋼發盈喜 遇著跌市升唔起
|財經熱話27/01/2022
【休養生息】買高息股好風騷？須留意六大要素！
|財經熱話27/01/2022
《盤後部署》港股或尋二萬三關，惟跌穿機會不大，阿里股價惹關注
|財經熱話27/01/2022
【停車收爐】特斯拉業績現隱憂 車股無運行？如何捕捉轉勢良機？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰