傳騰訊（００７００）計劃今年內將鬥魚私有化

《經濟通通訊社２７日專訊》據外電引述消息人士報道，騰訊（００７００）計劃將遊戲直

播平台鬥魚私有化。

消息人士指，騰訊希望至少與一家私募股權投資公司合作完成這筆交易，目前正在與投資銀

行談判。消息人士指，騰訊計劃於今年完成這筆交易。

騰訊是鬥魚的最大股東，持有其３７％股份。（ｃｗ）

