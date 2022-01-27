【新冠肺炎】葵涌邨男涉向住戶門閘吐口水，還柙至下月底提訊

《經濟通通訊社２７日專訊》葵涌邨男子上周二（１８日）涉向邨內住戶的門鐘及閘門的位
置吐口水被捕，今日提堂，需還柙候審。裁判官鄭念慈應控方要求，將案押後至下月２４日再提
訊，以等候警方進一步調查，他亦基於保障公共衞生及疫情嚴峻理由，拒絕被告保釋申請。
網上流傳片段拍到涉案３５歲男子，案發時在葵涌邨夏葵樓８樓的走廊吐口水，警方其後在
綠葵樓以涉嫌遊蕩罪拘捕被告。（ｈｙ）
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