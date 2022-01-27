《小傳日記》老鮑講明勢派鷹，魚缸跌到人都驚！

《小傳日記》噚晚老鮑（鮑威爾）講到明，呢轉我一定派鷹！即使今日天放晴，缸民都提唔

起勁，個個頭Ｆｉｎｇ Ｆｉｎｇ，魚缸就跌唔停！諗住有一線生機，但開波插穿兩萬四，全日

走勢頹到尾，呢鋪真係問你死未？

老鮑話加息，科技佬晴天霹靂！ＡＴＭ三隻大隻佬謝晒皮，巴巴（０９８８８）直情舉白旗

，做咗全日最唔掂嘅藍戰士。今日連１１０銀護城牆都守唔住，沒有最低只有更低，真係好弊，

都係唔好同佢過人世！美團（０３６９０）今日極唔美，最後同樣爛尾。騰訊（００７００）跌

２巴仙叫做好少少，未被完全圍剿。嗶哩嗶哩（０９６２６）今日苦過Ｄｅｅ Ｄｅｅ，晏晝跌

勢未止，低見２３４銀創新低，最尾都係無以為繼，跌近一成。

美國通脹咁瘋狂，焗住加息無得好講，科技佬當然跌到傻。只不過，估計今鋪加息同收水步

伐，都喺「孖屐」意料之內，科技佬畀呢個「炸彈」嚇一嚇，相信之後會定番啲，斷估老鮑講嘅

嘢，影響力唔會有Ｏｍｉｃｒｏｎ咁持久啩？更何況，北水趁住過年唞一唞，魚缸啲水唔多夠，

再有老鮑言論「加持」，梗係無嚟精神啦！今日都跌過７００點，期結前可能都會繼續大波動。

過完年再嚟過，缸民收晒利是，魚缸相信係時候比啲掙扎喇！請請！



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