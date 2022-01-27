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27/01/2022 18:05

【新冠疫苗】林鄭：政府將推「疫苗通行證」並擴大表列處所

　　《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官林鄭月娥今日宣布，早前公布由２月２４日起會大幅
度擴展的「疫苗氣泡」，現正名「疫苗通行證」，行會將通過修訂５９９Ｆ章《預防及控制疾病
（規定及指示）（業務及處所）規例》，擴大表列處所，限制進入者要用疫苗通行證。
　　林鄭指，今日已更新「安心出行」，當中會有接種記錄，或者豁免打針記錄。具體擴大的處
所，她說各個局正在討論，「室內可做的都會做。」

＊新入住院舍長者須先打疫苗＊

　　至於長者方面，林鄭指，長者一旦入院，時間較長，保護長者十分必要。她稱將擴大為院舍
長者接種疫苗，新入住院舍的長者需要先打新冠疫苗。
　　林鄭強調，政府會在農曆年期間總動員抗疫，呼籲已退休公務員協助，提升檢測量，已聯絡
多間承辦商，冀一至兩周內提升每日１０萬的檢測量至更高水平。

＊引進疫苗通行症不等於「逼針」＊

　　林鄭指，大幅度引進疫苗通行不等於「逼針」，不過令不打針的人少了選擇，疫情下為公眾
利益，不打針便要接受後果，很多地方去不了，與用法例強制打針仍有分別。
　　她表示，廣東省會協助本港加強檢測，但暫毋須要進行全民檢測，亦希望本港第一針疫苗接
種率可達九成。（ｈｙ）

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