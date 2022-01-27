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27/01/2022 10:11

《保險智衛－余栢堅》保險買幾大？唔係講ｆｅｅｌ（個人篇）

　　《保險智衛》新一年剛開始就迎來限聚令再一次收緊，然而大眾的應對較之前迅速及冷靜，
證明只要做好兩手準備，無論身處順境或逆境，都能積極面對。上次提到及早制定理財計劃有助
渡過人生中各種風浪，一些人會喜歡在新年時一併定下今年的儲蓄及保障大計，包括個人或家庭
方面。計算保費支出時，投保額是其中一個關鍵的因素，但大家未必清楚知道自己需要幾多保障
，今次我們就先談可如何定斷健康及意外保險的投保額。

＊了解保障重點，更準確計算保障需要＊

　　與自身有關的保障主要分為醫療、危疾、意外及傷殘等等，要知自己應投保多少，先要了解
自己的需要及負擔能力。以醫療保障為例，保費會因應保障級別而有所不同，投保人要先清楚自
己希望獲得的醫療服務質素，如病房級別、每宗傷病保額、常身處並有機會接受治療的地區等。
若無特別考慮，可以入息的一個百分比，如１０％－２０％，作為保費預算。另外可以留意，有
些醫療保障計劃設自付費（或稱墊底費），即被保人要自行承擔自付費額度以內的醫療費用，而
就餘下的醫療支出向保險公司索償；不同自付費會影響保費額度，一般情況下，如投保人選擇較
高自付費的計劃，保費會相對較相宜。而有些較創新的醫療保障計劃則會就較常見的危疾，如心
臟病、癌症及中風等豁免自付費。
　　至於危疾保障的重點，是以一筆過賠償，保額可大約相等於１至２年或以上的個人收入或家
庭總開支，助被保人在患病，以至喪失工作或活動能力期間，應付各樣生活開支，例如恆常家庭
開支、特別治療的經費等。另外，意外及傷殘保障的保額計法類同，不過保費會根據被保人的職
業類別而釐定，所以即使是同樣的保額，被保人的職業越高危，保費應會越高。

＊以獲取足夠保障為先，定期檢視，按需要作出調整＊

　　若預算有限，可考慮先投保保費較相宜的健康保險，務求盡快獲得保障；如選擇一些包含「
可轉換權益」的計劃就能讓被保人在指定條件下轉換到終身保障計劃。此外，可留意有些計劃提
供無索償保費折扣，於指定情況下並在續保時會提供保費折扣，鼓勵被保人保持身體健康。個人
財務狀況會不時更新，所以即使已投保當時最合適的計劃，往後仍要每年或按人生階段的轉變定
期檢視保障，以確保保障足以應付治病時的財務需要。
下次繼續和大家分享家庭保障方面的計算。
《富衛香港及澳門首席產品總監　余栢堅》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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