《投資原理－陳榮達》獲政策支持的板塊可作虎年部署

《投資原理》通脹持續居高不下，聯儲局態度轉「鷹」，加上地緣政治風險升溫，美股自踏

入２０２２年後持續回吐，亦為亞洲股市帶來波動。牛年交易日只剩下不到三日，展望虎年，雖

然預期多項因素仍會為金融市場帶來不穩，但個別板塊如消費、新能源等，在國策支持下仍具有

投資機遇。另外，中央對互聯網行業的監管令龍頭公司的估值跌至較具吸引力的區間，今年政策

有望趨緩下，科技板塊亦值得投資者留意。



＊內需撐經濟，白酒及體育用品盈利增長動力強＊



世界貿易組織（ＷＴＯ）預計２０２１年全球貨物貿易增速約１０﹒８％，但全球疫情反覆

及供應鏈失衡等問題影響下，預測２０２２年增速放緩至４﹒７％。全球供需在疫情下面臨不確

定性，不利今年各國的對外貿易形勢。隨著國內疫情反彈，部分城市需實施封城，經濟正進一步

面臨下行壓力，穩定經濟成為中央的首要任務。今年出口預期增長放緩下，推動內需無疑將成為

政府的必要舉措。

發改委早前提出十方面措施刺激五大消費，包括打造線上消費升級、拓展鄉村消費、冰雪消

費、綠色消費，以及促進住房消費健康發展等，預期中央會陸續出台更多細節促進消費。從長期

來看，中國嚴格的抗疫措施終將使疫情逐步緩解，而內需又已成為國內經濟的中流砥柱，獲不少

政策支持，消費將較出口及工業更快復甦。另外，中國中產階級人口持續擴大，帶動國內消費不

斷升級，白酒及體育用品近年偏向中高端消費的趨勢較為明顯，盈利增長動力相對強大。



＊政策支持及減碳共識助中國新能源產業擴張優勢＊



減碳已成為中國政府的目標，亦同時是全球各國政府的共識，在中央設定的雙碳目標指導下

，無疑為新能源產業鏈帶來不少投資機遇，為今年重點布局的板塊之一。中國在風電及光伏領域

向來擁有全球領導地位，長遠將可持續受惠於全球減碳的進程。兩者目前在中國的發電量比例僅

佔約一成，２０２５年的目標佔比需達１６﹒５％以上，意味在未來三年中央將加快風電及光伏

的新增裝機速度。風電及光伏板塊去年在Ａ股市場均有亮麗表現，相關板塊近期出現了一定的調

整，給投資者一個布局的機會。

互聯網板塊一向備受投資者關注，去年中央為防止科網龍頭壟斷行業阻礙創新，對互聯網行

業加強調控。雖然政策對科技龍頭的新業務擴張有一定影響，部分公司更縮減部分業務，但一連

串的調控措施已於去年相繼出台，今年的調控力度有望減輕，料對互聯網板塊的影響會較輕微。

長期而言，互聯網龍頭的競爭力仍較強，加上業務不斷邁向國際化，未來業務應有力保持增長，

有望為投資者帶來價值。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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