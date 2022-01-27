《講股論勢－鄭廣復》３月加息料無懸念，美股最差由高位調整五成

《講股論勢》昨晚聯儲局結束為期兩日的貨幣政策會議，並宣布維持聯邦基金利率在０至

０﹒２５厘，但進一步縮減每月資產購買規模，自２月起，每月國債購買額度由４００億美元減

至最少２００億美元，按揭抵押證券（ＭＢＳ）購買額度亦由２００億美元減至１００億美元，

當局表明會在３月初結束整個資產購買計劃，但同時表示仍會繼續購買資產並持有，以令市場有

效運作及維持寬鬆的金融環境，藉此支持家庭及企業信貸，換言之，聯儲局會利用到期回籠的金

額重新購買國債及ＭＢＳ，但聯儲局主席鮑威爾表示，重投金融市場的金額將會逐步減少，即開

始加息後，當局亦會開始縮表，但速度及規模暫時未有定案。



＊３月停買債，加息後縮表＊



聯儲局以至其他主要央行部署退市，意味加息周期即將展開。聯邦基金利率期貨反映，市場

預期聯儲局在３月１６日議息會議加息的機會率達到９９﹒６％。另外，新西蘭儲備銀行已於去

年１０及１１月合共加息半厘，但表明將會繼續加息，市場亦預期２月份再加。英倫銀行將指標

利率上調至０﹒２５厘後，市場預期２月初會再度加息。雖然昨天加拿大央行（ＢＯＣ）維持利

率不變，但在聲明中指出，整體經濟閒置現已被吸收，央行亦已撤銷針對政策利率的非常態前瞻

性指引，央行將會繼續再投資措施，以維持央行目前持有的資產水平。



＊納指已打破上升浪格局＊



昨天美股三大指數表現不一，道指下跌１２９﹒６４點或０﹒３８％，收報

３４１６８﹒０９點，盤中跌幅曾接近４２０點，全日波幅更接近９４０點；雖然標普５００最

終微跌６﹒５２點或０﹒１５％，收報４３４９﹒９３點，但全日波幅接近１５０點，最多跌近

５２點；納指表現相對較佳，全日低位１３３９２僅比周三低位低２２點，高位更曾升至

１４００２，收市微升２﹒８２點或０﹒０２％，收報１３５４２﹒１２點。

技術上，納指在周線圖已連續三周收低於２０周ＳＭＡ（現為１５１２１），相信本周將是

連續第四周收低於該線，且上周納指收市位１３７６８點，扭轉了２０２０年３月以來的一浪高

於一浪形態，即接近兩年的升浪結束，暫時可以２０２０年３月以來的最大升幅回調５０％，作

為重要支持位，即納指後市調整至１１４２１點才有望回穩。



＊美國重蹈７０年代高通脹覆轍＊



目前美股面對的影響與１９７０至１９８０年相似，就高油價導致的高通脹，隨後很可能就

是高利率。１９７３至１９７４年爆發第一次石油危機，第二次則是１９７９至１９８０年。聯

邦基金利率由１９７１年２月最低３﹒７５厘，３月升至５厘，其時通脹率達到４﹒７％，

１９７４年８月，ＯＰＥＣ針對美國及其盟國實施石油禁運，令該年美國通脹率升至１１％，而

聯邦基金利率亦於同年８月升至１１厘。

１９７４年３月石油禁運結束，但２月份美國陷入經濟衰退，利率降至９厘，３月石油禁運

結束，但聯儲局仍需以加息壓通脹，７月份利率升至１３厘，而通脹亦達到１１﹒５％，１１月

再次陷入衰退，當局１１月減息至９﹒２５厘，１２月再減至８厘。道指則由１９７２年１１月

的６６９５點，跌至１９７４年１２月的３３００點，跌幅超過五成。其後才反彈。



＊美國經濟須先死而後生＊



１９７７年４月，美國通脹率升至７％，聯邦基金利率亦升至６厘，其後通脹反覆上升，至

１９７８年１０月升至８﹒９％，利率亦升至９厘，１２月升至１０厘；國際油價從１９７９年

１月的每桶６０美元，急升至１９８０年５月的１３４美元，美國通脹率則由１９７９年４月份

的１０﹒５％升至１２月的１２﹒６％，聯儲局自然亦要採取加息行動，同期聯邦基金利率由

１０﹒２５厘升至１４厘，１９８０年２月升至１５厘，導致美國經濟衰退，３月份利率升至

２０厘，６月回落至８﹒５厘後，美國經濟才於７月份結束衰退，但因油價仍然高企在１２０美

元以上，令通脹率亦達到１２﹒９％，而聯邦基金利率僅為１０厘，結束當局再次大幅加息，將

利率由１０月時的１２厘加至１１月的１８厘，１２月再加至２０厘。道指則由１９７６年３月

份高位４９８５點，跌至１９８２年７月的２３１２點，跌幅同樣超過五成，其後才反彈。

若然今日美國聯儲局同樣針對通脹以大幅加息（或急速退市）作回應，參考上述例子，道指

料由高位回調超過五成才可回穩，換言之，以現時道指歷史高位３６９５２點、標普５００高位

４８１７點，以及納指歷史高位１６２１２點計，皆由高位調整五成，則道指跌至１８４７６點

；標普５００見２４０８點，納指則見８１０６點，直至美國陷入另一次經濟衰退，油價及利率

回落後才會回升。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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