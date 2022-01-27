《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：一行兩會完善反洗錢監管機制

《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



一行兩會完善反洗錢監管機制

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央行、銀保監會、證監會日前聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存

管理辦法》，自２０２２年３月１日起施行。制定《辦法》有利於接軌反洗錢國際標準。反洗錢

國際評估認為我國需要進一步明確對金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存的相

關要求，不斷完善反洗錢監管制度。央行、公安部、國家監察委員會等部門聯合發布《打擊治理

洗錢違法犯罪三年行動計劃（２０２２－２０２４年）》，决定於２０２２年１月至２０２４年

１２月在全國範圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。



習近平向「破冰者」２０２２新春慶祝活動致賀電

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國家主席習近平向英國４８家集團俱樂部同英中貿協、英國中國商會在倫敦舉辦的「破冰者」

２０２２新春慶祝活動致賀電。習近平指出，今年是中英建立大使級外交關係５０周年，展望未

來，希望兩國有識之士和工商界代表秉持「破冰精神」，不斷拓展互利合作，賦予中英友好新的

時代內涵，造福兩國和兩國人民。



公募申贖情況穩定，次新基金加速建倉

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近期，Ａ股市場震盪調整。儘管基金淨值出現波動，但基金整體申贖情況穩定。其中，固收類基

金持續獲得淨申購，權益類基金有所贖回，但是整體未出現贖回潮。此外，市場回調之際，次新

基金加快了建倉節奏。





《上海證券報》



習近平向首屆全球媒體創新論壇致賀信

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１月２６日，國家主席習近平向首屆全球媒體創新論壇致賀信。信中指出，２０２２年北京冬奧

會即將開幕，中方將為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。此次論壇以「共享科技冬奧

」為主題，希望與會嘉賓集智共商、交流分享，助力精彩展現冰雪運動獨特魅力，發揚奧林匹克

精神，共同推動奧林匹克冬季運動發展。



關注八大領域審計風險

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上海證監局近日通報了轄區２０２１年審計執業典型問題，並對２０２１年年報審計業務重點領

域進行執業提示。２０２１年，上海證監局對１７家會計師事務所執業的２１個轄區上市公司審

計項目進行了專項檢查，發現導致非標意見事項的判斷不夠審慎，貨幣資金特別風險的關注和應

對不足，收入异常情形的追查不到位，首次承接審計業務的資源投入明顯不夠，境外重要資產審

計程序有效性不足這五大典型問題值得重視。其中，此次專項檢查發現會計師事務所對導致非標

意見事項的判斷不夠審慎是新問題。



多部門釋放穩增長政策信號

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中央經濟工作會議提出宏觀、微觀、結構、科技、改革開放、區域、社會等「七大政策組合」。

最近工信部、人民銀行、商務部、財政部、國家稅務總局等多個部門分別在發布會上透露了今年

的政策思路和發力點。今年將在財政政策、貨幣政策、改革開放政策方面，結構推出一系列穩增

長的實招硬招，且部分政策力度、落地時點都將超預期。





《證券時報》



依法打擊各類洗錢違法犯罪

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人民銀行、公安部、國家監察委員會、證監會、國家外匯管理局等多個部門聯合發布了《打擊治

理洗錢違法犯罪三年行動計劃（２０２２－２０２４年）》，决定於２０２２年１月至２０２４

年１２月在全國範圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。三年行動的牽頭單位為中國人民銀

行和公安部，要求各部門從修訂反洗錢法和辦理洗錢刑事案件相關司法解釋、落實「一案雙查」

工作機制。



深圳放寬六大領域市場准入

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國家發展改革委、商務部發布《關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區放寬市場准入若干特

別措施的意見》，內容涵蓋科技領域、金融領域、醫療領域、教育文化領域、交通領域和其他領

域等六大領域，包括２４條具體措施。其中，《特別措施》提出，放寬數據要素交易和跨境數據

業務等相關領域市場准入。審慎研究設立數據要素交易場所，加快數據要素在粵港澳大灣區的集

聚與流通。



支持貴州建設西部大開發綜合改革示範區

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國務院發布《關於支持貴州在新時代西部大開發上闖新路的意見》提出，推動內陸開放型經濟試

驗區建設提檔升級。加快發展跨境電商、外貿綜合服務、海外倉等新業態新模式。研究探索放寬

特定服務領域自然人移動模式下的服務貿易市場准入限制措施。推進開放平台建設，加大貴陽航

空口岸開放力度，實施１４４小時過境免簽政策。（ａｈ）

