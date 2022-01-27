【聚焦人幣】美元升至五周高，人幣中間價貶１３６點子返６﹒３３

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３８２，

較上個交易日跌１３６點子，暫時脫離２０１８年４月２５日以來近四年高位，上個交易日報

６﹒３２４６。

美國聯儲局主席鮑威爾在今年首場議息會後，明確表示委員會認為很快就適合加息，並暗示

自３月起，不排除每次議息會都有可能加息。其言論引發美股遭到拋售，美元則上升至５周高位

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貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３３８２ ＋１３６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１２１０ －２６６﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５２５８ －２６１﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１３６ ＋１３﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５３０５ －１１９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５０８４ －１８３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２１６２ －１３３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７００３ －４８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８５６２ －３３４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒００３１ －７１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６２０ －６﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒５３９３ ＋９３７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４１８４ ＋６９﹒００

１人民幣╱韓元 １８９﹒３５００ ＋１３﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

