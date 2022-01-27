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27/01/2022 09:21

【聚焦人幣】美元升至五周高，人幣中間價貶１３６點子返６﹒３３

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３８２，
較上個交易日跌１３６點子，暫時脫離２０１８年４月２５日以來近四年高位，上個交易日報
６﹒３２４６。
　　美國聯儲局主席鮑威爾在今年首場議息會後，明確表示委員會認為很快就適合加息，並暗示
自３月起，不排除每次議息會都有可能加息。其言論引發美股遭到拋售，美元則上升至５周高位

　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３３８２　＋１３６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１２１０　－２６６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５２５８　－２６１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１３６　　＋１３﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５３０５　－１１９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５０８４　－１８３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２１６２　－１３３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７００３　　－４８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８５６２　－３３４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒００３１　　－７１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６２０　　　－６﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒５３９３　＋９３７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４１８４　　＋６９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８９﹒３５００　　＋１３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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