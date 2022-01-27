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即市新聞

27/01/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》中建材水泥業務轉型升級，新材料加速智能化

　　《投資心得》中國建材（０３３２３）為全球最大的水泥、商品混凝土及石膏板生產商，而
風機葉片製造方面也是國內最大。從集團截至去年９月３０日止的首三季業績來看，表現理想，
其中營業總收入錄得１９７１﹒８億元人民幣，比２０２０年同期上升８﹒５％；受惠於主要產
品水泥的價格上漲及銷量增加，扣除成本稅項後歸屬於母公司的淨利潤則同比上升１６﹒７％，
至１３５﹒７億元人民幣。

＊智能化全產業鏈生產線，力推電子商務水泥銷售平台＊
　
　　在水泥分部當中，集團推進「水泥＋」戰略，將水泥業務轉型升級，同時智能化全產業鏈生
產線，可望有效提高資源利用。集團圍繞「工程、新材料、水泥」三大業務推進轉型升級。值得
留意的是，集團大力推進電子商務水泥銷售平台，例如旗下天山水泥的平台已覆蓋新疆全省並向
江蘇市場拓展；而祁連山亦推動水泥商城建設，超過九成的水泥產品均通過線上銷售，有助更快
及更高效拓展市場及加強營銷效率。

＊桐鄉總部及成都基地粗紗投產，大力開拓境外工程業務＊
　
　　在新材料分部方面，加速智能製造，桐鄉總部智能製造基地及成都智能製造基地均有粗紗生
產線投產，期望將來集團能藉玻璃纖維紗和玻璃纖維電子布保持領先地位。中國建材工程在光伏
、智慧農業及薄膜太陽能等方面均積極推進國際產能合作，亦為發展亮點之一。至於在工程服務
分部方面，中材國際大力開拓境外工程業務，如新簽約有南非食用油煉油廠項目及土耳其電廠項
目等。集團在自身毛利有所改善，憧憬中國建材在接下來的時間亦會繼續有好表現。可考慮於現
價買入，上望１２元，跌穿９﹒８０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒
有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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