《財金樂道－陳樂怡》恒指料可守２３８００點，關注潛在兩會行情

《財金樂道》市場對於聯儲局提前加息、縮表的憂慮升溫，加上俄烏局勢升級，美股波動性

加劇，港股亦難獨善其身。而港股通南向交易於１月２７日至２月４日暫停，限制港股上升動力

。港股短線將跟隨外圍波動，但恒指估值相對其他市場不算高，人民幣近期走強，加上內地頻頻

出手穩增長，有望為港股帶來支持，恒指料可守２３，８００點。聯儲局凌晨公布會後聲明，後

市續關注美國科技龍頭業績。



＊基建托底經濟，地產調控料略鬆＊



內地一如預期下調ＬＰＲ，事實上降準降息的時間點略早於預期，反映內地穩經濟的急切性

。２０２２年政策主調將會走向穩增長、穩貨幣及寬信用。而現時中美貨幣政策已出現錯位，我

們預期２０２２年上半年為貨幣政策邊際寬鬆的時間窗口，包括寬信用、降準，適度下調ＭＬＦ

╱ＬＰＲ利率，續透過各結構性政策工具維持流動性，包括支小再貸款、煤炭清潔高效利用專項

再貸款、碳減排支援工具等結構性的增量工具。

地方兩會近期密集召開，市場統計，在已公布２０２２年經濟增長目標的２７省市當中，多

數省份的經濟增長目標均高於市場預計的５﹒５％，加權經濟增長目標定在６﹒１％。分開細項

而言，以上省市普遍調低消費增長目標，反映內需前景仍面對重重挑戰。但固定投資增長目標則

輕微調高，反映基建為托經濟的重要手段。

在房地產市場方面，各地普遍強調促進房地產業良性循環和健康發展，連帶中央提出要更好

滿足購房者合理住屋需求，口吻略有寬鬆。由於房地產目前仍是內地經濟舉足輕重的部份，為求

穩著宏觀經濟大盤，預計調控政策輕微放寬。



＊新世界派息增，中線部署青島啤＊



而全國兩會將會在３月初舉行，預計在２月中旬開始將會有更多政策消息，建議投資者關注

潛在的兩會行情。Ａ股受外圍振盪影響較少，相對寬鬆的貨幣政策可促進市場流動性，建議關注

Ａ股ＥＴＦ，以及中資券商股。

板塊方面，在波動市況，資金近期流入高息的傳統經濟板塊，除了明顯受惠加息周期的金融

股之外，投資者另可留意落後的本港地產股。聯儲局明顯轉鷹，加上本港疫情再次爆發，港府收

緊防疫措施，與經濟敏感的地產板塊未見進一步沽壓，相信利淡因素已大致反映在股價上。其中

，新世界發展（０００１７）近期積極出售非核心資產，經常性收入增長前景向好，中港Ｋ１１

租金收入逆市表現強勁，派息穩定增加，值得關注。

另外，啤酒行業持續推進高端化，市場憧憬短期再有加價空間。雖然普遍啤酒企業２０２１

年銷量受到疫情拖累，但行業平均售價均有提升。其中，青島啤（００１６８）預告２０２１年

核心盈利按年增長２１％至２１﹒９４億元人民幣，輕微低於市場預期，主要由於第四季疫情反

覆及成本上漲。不過，公司目前積極開拓夜場以外的銷售渠道，並於去年底對部份中高端罐裝產

品提高售價，加價幅度達到雙位數，有助加快銷售增長及穩定利潤。而主要股東復星國際

（００６５６）減持計劃接近尾聲，對於股價的牽制淡化，可作中線部署。

最後，預祝大家新年進步！身體健康！（信達國際研究部助理經理陳樂怡）





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