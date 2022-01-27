《思前想後－郭思治》大市急升後需消化整固，沒動力配合難再推升

《思前想後》１月大市已近尾聲，而直到執筆一刻止計，本月大市在先低後高的形態主導下

，恒指暫是由６日之低位２２７０９點升至２１日之高位２４９８２點，即月內累積之升幅已達

２２７３點，論幅度實已不算少，該可滿足月內之所需，加上本月恒指高低位出現之時間亦已符

合慣性要求，故大市開始進入急升後之消化及整固乃正常現象，當然關鍵所在乃動力退減，因大

市既已升近２５０００點，如沒有足夠的動力作配合，市勢確實不易作進一步之推升，其時衹要

回吐沽盤稍作主動，大市已可出現較明顯之調整，惟相對月內累積之升幅已達２２７３點計，技

術上衹屬急升後之正常回調而已。



＊漸受即月期指轉倉結算主導，略作回調反有利短期後市＊



踏進本周，整個大市將漸受即月期指轉倉及結算等相關活動所主導，由於大市之成交金額已

明顯減縮，即上升動力已見減退，有見及此，一眾淡友自當伺機反擊，目的當然是希望將大市壓

至較低水平，以減低即月期指之轉倉成本，惟即使市勢再略見反覆，但本月大市之形態該已不易

改變，或者，經過一輪急升之股市，如能略作回調，技術上反而有利短期後市之發展，因踏進２

月份後，大市如欲維持先低後高之形態，恒指最好在上旬時分先略見低位，先低，技術上當有利

於漸發展成後高。



＊曾重越多條平均線擺脫弱勢，再試高位仍靠舊經濟股＊



這潮自１月６日低位２２７０９點開始之反彈，由於恒指曾成功重越２０天線（約在

２３９４０點左近）、５０天線（約在２３９０７點左近）、１０天線（約在２４４３６點左近

）及１００天線（約在２４５６１點左近），即是說，整個大市技術上該已擺脫去年之弱勢，至

於整個大市能否發展成一中、短期之升浪，當需視乎一眾重磅恒指成分股之表現而定，尤其是舊

經濟股，如匯控（００００５）、建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行

（０３９８８）、平保（０２３１８）、中移動（００９４１）、友邦（０１２９９）及港交所

（００３８８）等，舊經濟股之步伐雖較慢，但勝在較穩定，另亦較少投機性之炒作，優點是大

市在上升之餘能較為穩定，至於新經濟股在恒指內之佔比亦不輕，如騰訊（００７００）、阿里

巴巴（０９９８８）及美團點評（０３６９０）等在恒指內之成分比重已共佔達２４％，故不論

升或跌，對整個大市均有相當影響性，但從過去兩季看，一眾新經濟股之表現確頗令人失望，估

計情況亦不可能於短期內獲改善，故在農曆新年假後，大市能否承接本月之升勢再進一步上尋高

位，很大程度上仍需視乎一眾舊經濟股之表現而定。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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