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即市新聞

27/01/2022 09:05

《思前想後－郭思治》大市急升後需消化整固，沒動力配合難再推升

　　《思前想後》１月大市已近尾聲，而直到執筆一刻止計，本月大市在先低後高的形態主導下
，恒指暫是由６日之低位２２７０９點升至２１日之高位２４９８２點，即月內累積之升幅已達
２２７３點，論幅度實已不算少，該可滿足月內之所需，加上本月恒指高低位出現之時間亦已符
合慣性要求，故大市開始進入急升後之消化及整固乃正常現象，當然關鍵所在乃動力退減，因大
市既已升近２５０００點，如沒有足夠的動力作配合，市勢確實不易作進一步之推升，其時衹要
回吐沽盤稍作主動，大市已可出現較明顯之調整，惟相對月內累積之升幅已達２２７３點計，技
術上衹屬急升後之正常回調而已。

＊漸受即月期指轉倉結算主導，略作回調反有利短期後市＊
　
　　踏進本周，整個大市將漸受即月期指轉倉及結算等相關活動所主導，由於大市之成交金額已
明顯減縮，即上升動力已見減退，有見及此，一眾淡友自當伺機反擊，目的當然是希望將大市壓
至較低水平，以減低即月期指之轉倉成本，惟即使市勢再略見反覆，但本月大市之形態該已不易
改變，或者，經過一輪急升之股市，如能略作回調，技術上反而有利短期後市之發展，因踏進２
月份後，大市如欲維持先低後高之形態，恒指最好在上旬時分先略見低位，先低，技術上當有利
於漸發展成後高。

＊曾重越多條平均線擺脫弱勢，再試高位仍靠舊經濟股＊
　
　　這潮自１月６日低位２２７０９點開始之反彈，由於恒指曾成功重越２０天線（約在
２３９４０點左近）、５０天線（約在２３９０７點左近）、１０天線（約在２４４３６點左近
）及１００天線（約在２４５６１點左近），即是說，整個大市技術上該已擺脫去年之弱勢，至
於整個大市能否發展成一中、短期之升浪，當需視乎一眾重磅恒指成分股之表現而定，尤其是舊
經濟股，如匯控（００００５）、建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行
（０３９８８）、平保（０２３１８）、中移動（００９４１）、友邦（０１２９９）及港交所
（００３８８）等，舊經濟股之步伐雖較慢，但勝在較穩定，另亦較少投機性之炒作，優點是大
市在上升之餘能較為穩定，至於新經濟股在恒指內之佔比亦不輕，如騰訊（００７００）、阿里
巴巴（０９９８８）及美團點評（０３６９０）等在恒指內之成分比重已共佔達２４％，故不論
升或跌，對整個大市均有相當影響性，但從過去兩季看，一眾新經濟股之表現確頗令人失望，估
計情況亦不可能於短期內獲改善，故在農曆新年假後，大市能否承接本月之升勢再進一步上尋高
位，很大程度上仍需視乎一眾舊經濟股之表現而定。
《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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