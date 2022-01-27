【新冠肺炎】全國新增２５宗本土確診，北京再有１宗無症狀轉確診

《經濟通通訊社２７日專訊》國家衛健委公布，１月２６日，全國確診者新增確診６３宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例３８宗，含６宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病

例２５宗（浙江６宗均在杭州市；北京５宗均在豐台區；黑龍江５宗均在牡丹江市；河北４宗均

在廊坊市；天津１宗在河北區；上海１宗在奉賢區；河南１宗在安陽市；新疆１宗在伊犁哈薩克

自治州；兵團１宗在建設兵團第四師），含２宗由無症狀感染者轉為確診病例（北京１宗，黑龍

江１宗）。無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院１８８宗。此外，新增無症狀感染５５宗，

１７宗為本地個案。

截至１月２６日，全國現有確診病例２３６１宗（其中重症病例７宗），累計報告確診病例

１０５８１１宗。累計收到港澳台地區通報確診病例３１８４４宗。其中，香港特別行政區

１３２６２宗（出院１２６５５宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７９宗），

台灣地區１８５０３宗（出院１３７４２宗，死亡８５１宗）。



＊杭州全市取消大型活動＊



內地多個省市區陸續爆發新一輪新冠疫情。浙江杭州市昨日召開新聞發布會，會上通報當日

新增一名確診病例，患者經基因測序證實為變種病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ個案。市府副秘書長毛根

洪宣布，全市取消大型活動，暫停大型論壇、廟會、企業年會等活動。

貴州安順市報告，１名省外返黔人員核酸檢測結果異常，經安順市疾控中心复核，結果為陽

性。２７日凌晨經專家組診斷為新冠肺炎確診病例，現已將其全程閉環轉運至省將軍山醫院隔離

治療。相關接觸人員及重點人群、場所正在全面排查，核酸檢測、區域管控、環境消殺等應急處

置各項工作正有序推進。

深圳方面，自２６日零時起，羅湖區清水河街道調整相關區域風險等級，鶴圍村５８棟、鶴

圍村６４棟等兩區域由中風險地區調整為低風險地區。至此，深圳全域均為低風險區域，不再執

行「持４８小時核酸陰性證明離深」管控措施。（ｃａ）

