【Ａ股震盪】多間大型基金公司啟動自購，兩日自購額突破６﹒４億

《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場大幅震盪之際，包括易方達、廣發基金、富國基金、

嘉實基金、南方基金等多間內地大型基金公司今日陸續公告，指基於對中國資本市場長期健康穩

定發展的信心，將進行自購並且長期持有旗下權益公募基金。繼加上昨日（２６日）宣布啟動大

額自購的中歐基金、華安基金等，兩日內基金公司自購金額已超過６﹒４億元（人民幣．下同）

。

易方達基金發布公告稱，於１月２７日出資１億元申購旗下主動偏股型基金，並承諾持有時

間不少於１年。

廣發基金發布，將於公告之日起３０個交易日內以固有資金８０００萬元申購旗下權益公募

基金，並持有１年以上。

此外，富國基金、嘉實基金也相繼發布公告。富國基金公告稱，公司自１月２７日起１０個

交易日內，將以固有資金６０００萬元申購公司旗下股票型、混合型公募基金，並承諾至少持有

１年以上。嘉實基金也發布公告稱，公司一個月內將運用固有資金投資於公司旗下偏股型基金

５０００萬元，持有期限不短於１年。

南方基金稱，將以固有資金申購旗下偏股型公募基金，合計出資將不低於５０００萬元，並

持有３年以上。

匯添富基金公告表示，將出資２億元申購匯添富ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通ＥＴＦ，並承

諾持有時間不少於１年。

業內人士表示，開年以來市場持續調整和投資者情緒低迷是本輪自購潮的大背景。在新基金

發行不達預期時，基金公司和基金經理希望通過自購的方式來彰顯對市場及自身投管能力的信心

，給投資者傳達積極信號、提振市場情緒。從基金行業歷史來看，曾出現兩次力度較大的Ａ股基

金「自購潮」，包括２０１５年６月份大跌之後，以及２０２０年新冠疫情發生之後，據計算，

歷史上兩次「自購潮」基金公司的合計自購額均超過２０億元。（ｄｗ）

