【重拳監管】國務院：落實平台企業併購依法申報，防止掐尖式併購

《經濟通通訊社２７日專訊》國務院２７日印發關於《「十四五」市場監管現代化規劃》的

通知。《規劃》提出，優化適應新經濟發展的監管機制。探索創新符合平台經濟、產業數字化、

新個體、微經濟、共享經濟等新經濟特點的監管模式，促進新經濟健康有序發展。優化完善新產

業新業態新模式登記註冊服務。完善網約車、共享單車、汽車分時租賃、網絡貨運等交通運輸新

業態監管規則和標準。引導平台企業提升服務水平，吸引更多經營者線上經營創業。



＊落實平台企業併購依法申報，防止「掐尖式併購」＊



《規劃》中提出，完善平台經濟相關市場界定、市場支配地位認定等分析框架。推動完善平

台企業數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。強化平台內部生態治理，督促平

台企業規範規則設立、數據處理、算法制定等行為。健全事前事中事後監管制度，制定大型平台

企業主體責任清單，建立合規報告和風險評估制度。完善民生、金融、科技、媒體等領域市場準

入與經營者集中審查制度的銜接機制，落實平台企業併購行為依法申報義務，防止「掐尖式併購

」。加強反壟斷和反不正當競爭協同，統籌運用電子商務法、廣告法、價格法等，依法查處「二

選一」、歧視性待遇、虛假宣傳、刷單炒信、大數據殺熟、強製搭售等壟斷和不正當競爭行為。



＊研究制定新型不正當競爭行為的認定條件、判定標準＊



《規劃》還指出，要研究制定新型不正當競爭行為的認定條件、判定標準、處罰梯度，出台

相關執法指南。及時跟進新產業新業態新模式競爭行為監管，強化對電子數據的取證固證，有效

防範和解決虛假宣傳、侵權假冒、誤導消費等問題。密切監測「互聯網＋服務業」市場競爭秩序

，及時查處相關違法行為。（ｄｗ）

