《輪證高清－孫明哲》農曆年長假期將近，部署先了解持有成本風險

《輪證高清》下星期是農曆新年長假期，這次跟早前聖誕節及新年不同，連續三日假期是在

周中，即周二（１日）至四（３日），而周一（３１日）更是半日市。現時部署認股證或牛熊證

要更加小心，特別要考慮到時間值損耗或收回風險。

現時部署要考慮到下周一是半日市，預期市況未必有太大變動，加上沒有下午時段歐洲市場

的參考，市場流通量有機會會較差，投資者未必有動力平倉，若果沒有平倉，最快就要待到下周

五才有機會，連同這個周末，現時部署有可能需要付出一個星期的時間值，會直接影響認股證表

現，正正因為這個原因，投資者不要留意年期太短的產品，宜以４月份到期，有兩個月期以上產

品作部署，中年期證的時間值損耗較低，時間成本相對較低。

那麼沒有時間值損耗的牛熊證是不是更佳選擇呢？雖然中港市場以及部分其他亞洲市場休市

，但歐美市場仍然開市，香港假期後復市會累積反映多日外圍市況的變化，大大增加了裂口風險

，牛熊證的收回風險同樣會明顯增加，所以牛熊證未必是這次長假期部署較佳的選擇。若投資者

仍考慮部署牛熊證，可考慮收回價較遠的產品，以降低收回風險，但若產品被強制收回，投資者

就會損失更多的內在值。



騰訊及阿里中年期輕微價外認股證選擇：

＊騰訊購１８０５２，行使價５１９﹒４２元，２０２２年４月２９日到期，實際槓桿９﹒２倍

＊騰訊沽２０２１７，行使價４２２﹒１４元，２０２２年５月１２日到期，實際槓桿７倍

＊阿里購１７５３６，行使價１２８﹒９８元，２０２２年６月２３日到期，實際槓桿５﹒２倍

＊阿里沽１８６３６，行使價１０９﹒９元，２０２２年４月２２日到期，實際槓桿４﹒７倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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