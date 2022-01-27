  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2022 08:58

《輪證高清－孫明哲》農曆年長假期將近，部署先了解持有成本風險

　　《輪證高清》下星期是農曆新年長假期，這次跟早前聖誕節及新年不同，連續三日假期是在
周中，即周二（１日）至四（３日），而周一（３１日）更是半日市。現時部署認股證或牛熊證
要更加小心，特別要考慮到時間值損耗或收回風險。
　　現時部署要考慮到下周一是半日市，預期市況未必有太大變動，加上沒有下午時段歐洲市場
的參考，市場流通量有機會會較差，投資者未必有動力平倉，若果沒有平倉，最快就要待到下周
五才有機會，連同這個周末，現時部署有可能需要付出一個星期的時間值，會直接影響認股證表
現，正正因為這個原因，投資者不要留意年期太短的產品，宜以４月份到期，有兩個月期以上產
品作部署，中年期證的時間值損耗較低，時間成本相對較低。
　　那麼沒有時間值損耗的牛熊證是不是更佳選擇呢？雖然中港市場以及部分其他亞洲市場休市
，但歐美市場仍然開市，香港假期後復市會累積反映多日外圍市況的變化，大大增加了裂口風險
，牛熊證的收回風險同樣會明顯增加，所以牛熊證未必是這次長假期部署較佳的選擇。若投資者
仍考慮部署牛熊證，可考慮收回價較遠的產品，以降低收回風險，但若產品被強制收回，投資者
就會損失更多的內在值。　

　　騰訊及阿里中年期輕微價外認股證選擇：
＊騰訊購１８０５２，行使價５１９﹒４２元，２０２２年４月２９日到期，實際槓桿９﹒２倍
＊騰訊沽２０２１７，行使價４２２﹒１４元，２０２２年５月１２日到期，實際槓桿７倍
＊阿里購１７５３６，行使價１２８﹒９８元，２０２２年６月２３日到期，實際槓桿５﹒２倍
＊阿里沽１８６３６，行使價１０９﹒９元，２０２２年４月２２日到期，實際槓桿４﹒７倍

《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/01/2022
《神州經脈》IMF大降中國今年經濟預測　A場回穩收升成交再縮
財經熱話26/01/2022
真盈喜？假盈喜？兗礦料去年盈利倍增股價反跌　大摩籲減持目標價夠狠
市場動向26/01/2022
無縫可靠無線網絡服務增強智能化物業管理
FOCUS26/01/2022
【FOCUS】微軟營收創紀錄　雙劍合璧元宇宙
財經熱話26/01/2022
英美加息預期升溫　金融股普遍造好　匯控渣打表現最標青
財經熱話26/01/2022
【一聲號令】習近平喊話新能源股即聽話 哪種能源現階段潛力高？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金