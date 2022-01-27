  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2022 17:22

【聚焦人幣】人行與印尼續簽雙邊本幣互換協議，規模２５００億元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國人民銀行與印度尼西亞銀行續簽了雙邊本幣互換協議，互
換規模為２５００億元人民幣╱５５０萬億印尼盧比，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。
　　中印尼雙邊本幣互換協議再次續簽，有助於進一步深化中印尼兩國貨幣金融合作，促進雙邊
貿易和投資便利化，維護金融市場穩定。（ｃｔ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事27/01/2022
《神州經脈》中美高層通話　聯儲放鷹股匯齊插水　外資出逃年半高
財經熱話27/01/2022
潤啤鞍鋼齊發盈喜　惟市況欠佳縱獲大行祝福也升唔起
財經熱話27/01/2022
【休養生息】買高息股好風騷？須留意六大要素！
財經熱話27/01/2022
《盤後部署》港股或尋二萬三關，惟跌穿機會不大，阿里股價惹關注
財經熱話27/01/2022
【停車收爐】特斯拉業績現隱憂 車股無運行？如何捕捉轉勢良機？
財經熱話27/01/2022
鮑威爾言論偏鷹美股弱勢難改　港科技股下挫美團急插8%阿里穿110元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金