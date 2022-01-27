【聚焦人幣】人行與印尼續簽雙邊本幣互換協議，規模２５００億元

《經濟通通訊社２７日專訊》中國人民銀行與印度尼西亞銀行續簽了雙邊本幣互換協議，互
換規模為２５００億元人民幣╱５５０萬億印尼盧比，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。
中印尼雙邊本幣互換協議再次續簽，有助於進一步深化中印尼兩國貨幣金融合作，促進雙邊
貿易和投資便利化，維護金融市場穩定。（ｃｔ）
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