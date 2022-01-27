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即市新聞

27/01/2022 10:35

【債務風險】傳紫光放棄內地兩大芯片建廠計劃，因財務及技術受限

　　《經濟通通訊社２７日專訊》紫光集團今年初正式敲定重整計劃，確定由北京智路資產管理
、北京建廣資產管理所牽頭的７家企業合資財團，成為集團重組的戰略投資者，重組和改革隨即
展開。據《日經亞洲》最新消息指出，紫光已放棄在重慶與成都的芯片廠建設計劃，且高級副總
裁坂本幸雄也去年下半年也已離職。
　　據悉，紫光集團原本藉由聘請日本爾必達（ＥＬＰＩＤＡ）前社長坂本幸雄，想在日本打造
團隊，助公司發展ＤＲＡＭ（動態隨即存取存儲器）技術，並於重慶生產尖端ＤＲＡＭ產品。然
而，由於紫光的財務狀況陷入困境，新廠人員招募結果也不如預期，再加上中美關係緊張，也讓
取得技術、進口先進晶片生產設備面臨重重難關。
　　至於成都的ＤＲＡＭ廠，紫光原本計劃斥資２４０億美元打造３Ｄ　ＮＡＮＤ快閃記憶體廠
區，期望能複製旗下半導體子公司長江存儲的成功模式，不過據悉該計劃也已經取消。

＊紫光旗下芯片項目或重組，及爭取更多５Ｇ客戶＊

　　報道引述知情人士表示，北京智路資本除了重組紫光旗下芯片製造項目，也計劃整合旗下公
司紫光展銳的研發資源和改革管理團隊，提升集團在市場的競爭力，爭取更多５Ｇ客戶。此外，
長江存儲科技似乎沒有受到母公司紫光債務危機的影響，有望擴大武漢廠的生產，並得到河北省
、武漢市政府以及中央國務院的支持。
　　根據重整計劃，北京智路資本等組成的財團最晚於今年３月底前向紫光注入６００億元（人
民幣．下同）戰投資金。目前仍不清楚新財團佔紫光集團股份比例，但有消息稱，他們或收購前
投資人北京建坤投資集團所持４９％股份的一部分或全部，而清華大學持有５１％的紫光集團股
份。
　　紫光系股價各別走，紫光股份現挫２％，報２１﹒９５元；紫光國微則微升０﹒２％，現報
２２１﹒２元。（ｗｌ）

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