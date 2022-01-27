【大國博弈】王毅與布林肯通電，斥美方仍推錯誤言行衝擊兩國關係

《經濟通通訊社２７日專訊》中國國務委員兼外交部長王毅今日應約同美國國務卿布林肯通

電話。據《新華社》引述王毅表示，當前中美雙方最重要的工作就是把習近平主席同拜登總統去

年１１月視頻會晤達成的重要共識落到實處。但世人看到的是，美方對華政策的基調並沒有發生

實質性變化，也未將拜登總統的表態真正落到實處。美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係

受到新的衝擊。



＊王毅：美方當務之急應停止干擾北京冬奧＊



王毅強調，施壓只會讓中國人民更加團結，對抗阻止不了中國走向強大。當務之急，美方應

當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。

王毅說，作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美要立足兩國人民根本利益

，順應世界發展大勢，落實好兩國元首重要共識，必須把握中美關係的大方向，必須以實際行動

踐行承諾，必須擴大兩國合作積極面，必須建設性管控分歧。



＊布林肯通報美方在烏克蘭問題立場，及拜登對華立場沒有變化＊



據美國國務院發布的簡短公告，布林肯通報了美方在烏克蘭等問題上的立場，及就如何推進

中美元首去年１１月對話後的兩國關係交換意見，談話內容涉及戰略風險、健康安全及氣候變化

等問題。

中方引述布林肯表示，兩國外長經常性溝通非常重要，強調拜登總統在兩國元首會晤中闡述

的立場沒有變化。美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。美

國的一個中國政策沒有改變。美方會為美運動員參加北京冬奧會加油，也祝願中國人民新春快樂

。

在烏克蘭問題上，王毅認為，還是要回到新明斯克協議這一原點上。新明斯克協議得到安理

會核可，是各方公認的基礎性政治文件，理應得到切實執行。只要是符合這一協議方向和精神的

努力，中方都將支持。同時我們呼籲各方保持冷靜，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。

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