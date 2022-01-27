【Ａ股震盪】美加快緊縮亞股齊跌，滬指午挫０﹒９％近穿三千四

《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局在會後聲明發出明確緊縮信號，局方可能最快在３

月進行逾３年來的首次加息，更不排除每次會議都加息的可能性，並預告在不久後將縮減資產負

債表。消息引發美股再度高位調整，而亞洲市場因擔憂資金撤回美國，南韓股市目前重創

２﹒８％，日股同跌２﹒６％，港股則瀉２﹒５％。

至於Ａ股方面，科技股再成跌市震央，互聯網板塊連跌第六日，拖累滬綜指一度跌近

１﹒５％至３４０４﹒８５點，近穿三千四關口，創五個月新低，基建板塊盤中回升撐住市況，

滬指半日跌０﹒８８％，報３４２５﹒２８點；科技股紮堆的深市表現更差，深成指瀉

１﹒５２％，創業板指挫１﹒６７％。

人民銀行繼續進行２０００億元（人民幣．下同）１４天期逆回購，今日淨投放１０００億

元，本周四天累放水３０００億元，兩市半日成交４９６６億元，較上日（２６日）同時段成交

增加２﹒２％，仍處於近年來較低水平。



＊軟件股急瀉，科網股六連挫＊



軟件板塊今早平均跌超過４﹒５％，多隻創業板股份跌幅超過一成，其中新晨科技

（深：３００５４２）瀉１５﹒１％，東方國信（深：３００１６６）插１４％，依米康

（深：３００２４９）挫１４％，安碩信息（深：３００３８０）跌１３％，科創信息

（深：３００７３０）挫１１％，初靈信息（深：３００２５０）跌１１﹒９％，另有１７隻股

份跌一成跌停。

互聯網板塊連續第六日捱沽，相關股份市值累計多日平均蒸發了近１５％。掌趣科技

（深：３００３１５）跌１２﹒１％，南凌科技（深：３００９２１）跌９﹒８％，萬潤科技

（深：００２６５４）、視覺中國（深：０００６８１）、浙數文化（滬：６００６３３）跌停

。



＊政策支持貴州，兩股漲停＊



國務院印發《關於支持貴州在新時代西部大開發上闖新路的意見》。其中提到，支持貴州在

新時代西部大開發上闖新路，在鄉村振興上開新局，在實施數字經濟戰略上搶新機，在生態文明

建設上出新績。國家支持貴州發展，多隻貴州上市公司今早走高，保利聯合

（深：００２０３７）、貴廣網絡（滬：６００９９６）漲停，紅星發展（滬：６００３６７）

升７﹒６％，高鴻股份（深：０００８５１）漲５﹒３％，盤江股份（滬：６００３９５）升

４﹒８％。（ｅｙ）

