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27/01/2022 14:04

【Ａ股震盪】滬指午後跌幅擴至１﹒１９％，創業板指瀉２﹒４７％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》科網股急瀉，軟件板塊跌幅超過５％，Ａ股市場午後繼續插水
，超過４０００隻股份下跌。滬綜指跌幅擴大至１﹒１９％，報３４１４﹒５４點，滬深３００
指數挫１﹒４７％，深成指瀉２﹒０６％，創業板指更暴跌２﹒４７％。上海Ｂ股軟０﹒３２％
，深圳Ｂ股跌０﹒４８％。目前兩市成交近６０００億元。（ｅｙ）

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