【Ａ股震盪】滬指收挫１﹒７８％穿三千四，外資大舉流出創年半高

《經濟通通訊社２７日專訊》美聯儲在會後聲明放鷹，表示局方可能最快在３月加息，並在

不久後縮減資產負債表，加上市場憂慮烏克蘭危機惡化，亞太區股市全線下滑。日本股市連續３

日下跌，日經平均指數挫逾３％，南韓股市亦挫逾３％，港股午後更大瀉７００點。市場風險情

緒升溫，外資恐慌式走資，透過陸股今日淨流出１４６﹒２４億元（人民幣．下同），流出規模

創自２０２０年７月２４日（１６３﹒５７億元）以來一年半新高。科技股再成跌市震央，互聯

網板塊連跌第六日，人工智能、傳媒板塊領跌，煤炭、地產股逆勢走高。

滬綜指開市後跌幅擴大，早段一度低見３４０４點，三千四關口有買盤支持，可惜午後愈跌

愈有，多個科技板塊暴跌，拖累尾盤滬指一度瀉１﹒８％，最終以接近在全日最低位收市，重創

１﹒７８％，報３３９４﹒２５點，失守３４００點整數關口，為去年８月２０日以來首次。

深市方面，深成指急跌２﹒７７％，收報１３３９８﹒８４點，兩市上漲個股不足４００隻

，近百股封跌停。創業板指挫３﹒２５％。兩市全日成交僅８２２９億元，按日略增３﹒６％。

不過，春節前流動性趨緊，人民銀行銀行繼續進行２０００億元１４天期逆回購，今日淨投

放１０００億元，本周四天累放水３０００億元。



＊科網股六連挫多股跌停，數字貨幣概念股走低＊



Ａ股科技股仍是跌市源頭，互聯網板塊連續第六日捱沽，南凌科技（深：３００９２１）瀉

兩成跌停，萬潤科技（深：００２６５４）、視覺中國（深：０００６８１）、浙數文化

（滬：６００６３３）齊齊跌一成跌停，掌趣科技（深：３００３１５）瀉１３﹒５％。天利科

技（深：３００３９９）跌９﹒４％，用友網絡（滬：６００５８８）挫逾５％，金山辦公

（滬：６８８１１１）跌３﹒５％。

比特幣自去年１１月衝到歷史高點後一路下滑，目前再插４﹒５％，報３５９２１﹒１美元

。比特幣與加密貨幣市場一片哀嚎，數字貨幣概念股跟跌，廣電運通（深：００２１５２）瀉

７﹒６％，中科軟（滬：６０３９２７）跌８％，新大陸（深：０００９９７）插７﹒５％。



＊天齊鋰業盈喜，仍難敵大市跌勢吐近２％＊



半導體午後跌幅擴大，韋爾股份（滬：６０３５０１）挫超５％，三安光電

（滬：６００７０３）跌３﹒７％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌２﹒２％，中芯國際

（滬：６８８９８１）跌２﹒５％，華潤微（滬：６８８３９６）跌４﹒１％。

天齊鋰業（深：００２４６６）預計去年實現淨利潤１８億至２４億元而單單是第四季就賺

了１５﹒７億元，幾乎是前三季度利潤總和的２倍。天齊鋰業一度逆市升近４％，收市倒跌

１﹒８％。

據內媒報道，上藥康希諾單針新冠疫苗即將量產上市，Ａ股康希諾（滬：６８８１８５）午

後大幅拉升，盤中一度急升一成，收市升４﹒２％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４６１９﹒８８ －１﹒９６

上證綜合指數 ３３９４﹒２５ －１﹒７８ ３４６５﹒００

深證綜合指數 ２２６２﹒４１ －２﹒８７ ４７６４﹒００

上證Ｂ股指數 ２７９﹒０３ －０﹒５７ １﹒０７

深證Ｂ股指數 １１５０﹒７６ －０﹒６６ ０﹒５５

上證１８０指數 ９６１０﹒３３ －１﹒５４

上證３８０指數 ６０８９﹒４８ －２﹒２１

深證成份指數 １３３９８﹒８４ －２﹒７７

中小創新指數 ２４５０﹒０５ －３﹒４７

深圳創業板指數 ２９０６﹒７６ －３﹒２５

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