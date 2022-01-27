【大國博弈】歐盟擬就中國對立陶宛貿易限制提訴，中方斥顛倒黑白

《經濟通通訊社２７日專訊》歐盟周四將針對中國向世界貿易組織（ＷＴＯ）提起訴訟，理

由是中國對立陶宛以及其他成員國出口商採取了脅迫做法。據《彭博》引述歐盟委員會副主席

Ｖａｌｄｉｓ Ｄｏｍｂｒｏｖｓｋｉｓ表示，這些措施對單一市場的完整性構成威脅，因為會

影響歐盟內部貿易和歐盟供應鏈，並對歐盟產業產生負面影響。

在北京，外交部發言人趙立堅回應稱，中方一貫按照世貿組織規則行事。所謂中國對立陶宛

進行「脅迫」，純屬無中生有、顛倒黑白，中立（中國與立陶宛）之間的問題是政治問題，不是

經濟問題；中立之間的問題，是立方背信棄義，損害中國利益導致的問題，不是中方向立陶宛施

加壓力的問題；中立之間的問題，是中立雙邊問題，不是中歐之間的問題。

中國是歐盟的主要貿易夥伴，去年１２月中國與立陶宛因台灣問題關係惡化後，中國據報在

海關對立陶宛產品以及其他一些包含立陶宛相關配件的歐洲商品設置障礙。

Ｄｏｍｂｒｏｖｓｋｉｓ表示，歐盟艱難地收集了證據來記錄中國針對歐洲產品的限制措施，因

為這些行動是非正式進行的，而且許多歐洲公司因為擔心中國報復而不願意配合。（ｗｌ）

