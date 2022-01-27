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27/01/2022 09:38

【聚焦數據】上月規上工業企業利潤增４﹒２％，全年增３４﹒３％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，２０２１年，全國規模以上工業企業實現利
潤總額８７０９２﹒１億元（人民幣．下同），比上年增長３４﹒３％，比２０１９年增長
３９﹒８％，兩年平均增長１８﹒２％。２０２１年１２月份，規模以上工業企業實現利潤總額
７３４２億元，同比增長４﹒２％，增速較１１月的９％繼續大幅回落。
　　期內，規模以上工業企業實現營業收入１２７﹒９２萬億元，比上年增長１９﹒４％；發生
營業成本１０７﹒１２萬億元，增長１９﹒１％；營業收入利潤率為６﹒８１％，比上年提高
０﹒７６個百分點。
　　２０２１年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額２２７６９﹒７億元，比上
年增長５６％；股份制企業實現利潤總額６２７０２﹒２億元，增長４０﹒２％；外商及港澳台
商投資企業實現利潤總額２２８４５﹒５億元，增長２１﹒１％；私營企業實現利潤總額
２９１５０﹒４億元，增長２７﹒６％。
　　去年，採礦業實現利潤總額１０３９０﹒８億元，比上年增長１﹒９１倍；製造業實現利潤
總額７３６１２﹒２億元，增長３１﹒６％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
３０８９﹒２億元，下降４１﹒９％。在４１個工業大類行業中，３２個行業利潤總額比上年增
長，８個行業下降，１個行業由盈轉虧。（ｗｌ）

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