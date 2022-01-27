【聚焦數據】上月規上工業企業利潤增４﹒２％，全年增３４﹒３％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，２０２１年，全國規模以上工業企業實現利

潤總額８７０９２﹒１億元（人民幣．下同），比上年增長３４﹒３％，比２０１９年增長

３９﹒８％，兩年平均增長１８﹒２％。２０２１年１２月份，規模以上工業企業實現利潤總額

７３４２億元，同比增長４﹒２％，增速較１１月的９％繼續大幅回落。

期內，規模以上工業企業實現營業收入１２７﹒９２萬億元，比上年增長１９﹒４％；發生

營業成本１０７﹒１２萬億元，增長１９﹒１％；營業收入利潤率為６﹒８１％，比上年提高

０﹒７６個百分點。

２０２１年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額２２７６９﹒７億元，比上

年增長５６％；股份制企業實現利潤總額６２７０２﹒２億元，增長４０﹒２％；外商及港澳台

商投資企業實現利潤總額２２８４５﹒５億元，增長２１﹒１％；私營企業實現利潤總額

２９１５０﹒４億元，增長２７﹒６％。

去年，採礦業實現利潤總額１０３９０﹒８億元，比上年增長１﹒９１倍；製造業實現利潤

總額７３６１２﹒２億元，增長３１﹒６％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

３０８９﹒２億元，下降４１﹒９％。在４１個工業大類行業中，３２個行業利潤總額比上年增

長，８個行業下降，１個行業由盈轉虧。（ｗｌ）

