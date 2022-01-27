【數據解讀】統計局：去年規上企業利潤增速逐季降，營收增近兩成

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局最新公布工業企業利潤數據，統計局工業司高級統

計師朱虹解讀稱，２０２１年工業經濟持續穩定恢復，企業利潤實現較快增長，盈利能力穩步提

升。２０２１年，全國規模以上工業增加值較上年增長９﹒６％，增速較上年加快６﹒８個百分

點；企業營業收入增長１９﹒４％，增速較上年加快１８﹒６個百分點。企業生產銷售保持較快

增長，為企業盈利改善奠定堅實基礎。２０２１年，規模以上工業企業利潤較上年增長

３４﹒３％，增速較上年加快３０﹒２個百分點，兩年平均增長１８﹒２％。

分季度看，一、二、三、四季度利潤同比分別增長１３７﹒３％、３６﹒０％、１４﹒３％

、１２﹒３％，受高基數等因素影響，同比增速前高後低，但與２０１９年相比，各季度利潤兩

年平均分別增長２２﹒６％、１９﹒４％、１５﹒１％、１６﹒５％，均保持較高增速，企業效

益向好形勢進一步鞏固。

２０２１年，在４１個工業大類行業中，有３２個行業利潤較上年增長，佔７８％，行業增

長面較上年擴大１４﹒６個百分點。部分行業利潤實現較快增長，有６個行業利潤增長超過１倍

，有１８個行業利潤實現兩位數增長。與２０１９年相比，有３１個行業利潤實現增長，佔

７５﹒６％；其中，有２１個行業利潤兩年平均增速超過１０％。



＊原材料製造業利潤增速明顯高於平均＊



高技術製造業引領作用較為突出。２０２１年，高技術製造業利潤較上年增長４８﹒４％，

兩年平均增長３１﹒４％，增速分別高於規模以上工業平均水平１４﹒１和１３﹒２個百分點，

佔規模以上工業利潤的比重較２０２０年、２０１９年分別提高２﹒１和４﹒２個百分點，展現

較強發展活力。

分行業看，醫藥、電子及通信設備製造業利潤增勢強勁，較上年分別增長７７﹒９％、

４４﹒０％，對高技術製造業利潤增長貢獻較大；航空航天器及設備、信息化學品製造行業利潤

增長較快，分別增長７６﹒２％、５２﹒６％。

在大宗商品價格上漲帶動下，去年上游採礦、原材料製造業利潤較上年分別增長

１９０﹒７％、７０﹒８％，兩年平均分別增長４１﹒１％、３３﹒６％，增速均明顯高於規模

以上工業平均水平。其中，煤炭和原油價格年內漲幅較大、高位運行時間較長，帶動煤炭、油氣

開採行業利潤較上年分別增長２１２﹒７％、５８４﹒７％；石化產業鏈中的石油加工、化工行

業利潤分別增長２２４﹒２％、８７﹒８％，鋼鐵行業利潤增長７５﹒５％，均實現高速增長。



＊資產負債率穩中有降＊



裝備及消費品製造業利潤均較快增長。２０２１年，中下游的裝備製造業、消費品製造業利

潤較上年分別增長１６﹒３％、２４﹒６％，兩年平均增速分別為１３﹒５％、１４﹒４％，均

實現兩位數增長。

分行業看，近九成裝備製造行業利潤較上年增長，其中，利潤規模最大的電子行業增長

３８﹒９％；金屬製品業受集裝箱需求旺盛帶動，利潤增長２８﹒７％，增速創近年新高；電氣

機械、專用設備行業利潤分別增長１２﹒２％、１０﹒２％。隨著消費需求持續恢復，七成以上

消費品行業利潤較上年增長，其中，化纖行業利潤增長１４９﹒２％，明顯高於近年平均水平；

酒飲料、文教工美、紡織服裝行業利潤分別增長２４﹒１％、１９﹒２％、１４﹒４％。

資產創收能力增強，資產負債率穩中有降。２０２１年末，規模以上工業企業每百元資產實

現的營業收入為９５﹒４元人幣，比上年末增加７﹒７元人幣，企業資產利用效率不斷提高。企

業資產負債率為５６﹒１％，較上年末降低０﹒１個百分點。



＊１１、１２月利潤增速明顯回落，虧損額增長較快＊



統計局表示，２０２１年工業企業利潤實現較快增長，效益水平穩步提升。但也要看到，

１１月、１２月利潤增速明顯回落，下游行業尤其是小微企業經營壓力仍然較大，虧損企業數仍

然較多，虧損額同比增長較快，工業企業效益狀況持續改善存在壓力，２０２２年工業經濟持續

穩定發展仍面臨諸多挑戰。下階段，要著力提升製造業核心競爭力，做實做強做優實體經濟，落

實好減稅降費、保供穩價等政策，大力幫助企業紓困解難，更大激發市場主體活力，促進工業經

濟平穩運行提質增效。（ｗｌ）

