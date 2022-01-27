【ＦＯＣＵＳ】鮑叔「最鷹」上身，內心或實茫然

【ＦＯＣＵＳ】Ｔｈｅ ｍｏｓｔ ｈａｗｋｉｓｈ Ｐｏｗｅｌｌ ｉｓ ｂａｃｋ。

２０１８年底一手摧毀美股的鮑威爾正在歸來，隨著他周三（２７日）下午２時半開始記者會發

言，原本風和日麗的市場在「加息還有很大空間」、「可能比上次更快縮表」等鷹派措辭中風雲

突變，股市由升轉跌、債市全面下挫、美匯企上９６﹒５，亞洲股市血流成河，道期再挫４００

點……



＊記者會回應成「災難現場」＊



２０２２年聯儲首次貨幣政策會議終塵埃落定，儘管ＦＯＭＣ會後政策聲明近兩年來首次刪

除「在這個充滿挑戰的時期，動用全部工具來支持美國經濟」的字眼，但鑒於市場早在上月已充

分消化「３月結束買債＋啟動加息」預期，美股三大指數齊造好，連日弱勢的納指一度升逾３％

。

不過，隨著「災難製造者」鮑威爾登場，並對每個記者提問都幾乎鷹派上身，包括：當被問

及加息會否損害就業市場時稱，「有巨大的加息空間（ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ ｒｏｏｍ）」

，２年期美債收益率應聲錄２０２０年３月以來最大單日漲幅。

當被問及會否一次加息５０個基點時，鮑威爾以「尚未決定」來不置可否，又強調今時週期

不同往日，情況轉變將反映在政策上；更具殺傷性的是，他指「不排除（ｒｕｌｅ ｏｕｔ）」

未來每次政策會議都加息的可能。



＊多次稱未就加息做任何決定＊



對於市場最關注的縮表路徑，鮑威爾表示尚未就此討論，但就明言經濟不再需要持續高水平

的貨幣支持，聯儲願意比上次更早地採取行動，步伐也可能更快（ｐｅｒｈａｐｓ

ｆａｓｔｅｒ）。

但問題是，鷹聲嘹亮的美聯儲，要如何言行一致地推進強勢緊縮政策措施（到目前為止仍無

任何實質動作），同時在經濟增長顯露放緩跡象時確保金融市場穩定？鮑威爾極盡放鷹的表態背

後，實際可能是面對棘手處境的茫然。

此從他強調「未來將面對雙向風險（ｔｗｏ－ｓｉｄｅｄ ｒｉｓｋｓ）的急流」，即行動

太慢的風險如通脹過熱，行動太快的風險如拖累經濟增長、供應鏈瓶頸、東歐局勢等，「Ｉ

ｄｏｎ’ｔ ｔｈｉｎｋ ｉｔ’ｓｐｏｓｓｉｂｌｅ ｔｏ ｓａｙ ｅｘａｃｔｌｙ

ｈｏｗ ｔｈｉｓ ｉｓ ｇｏｉｎｇ ｔｏ ｇｏ」，並多次表示「沒有就加息步伐做出任何

決定」，可見一斑。

去年完全押錯通脹走勢的鮑威爾，接下來三年「３＋３＋２」激進加息的基本預測可否持續

？迅速趨平的收益率曲線或正搖頭嘆息。

