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即市新聞

27/01/2022 09:00

《法證攻防－林恩》騰訊除淨派京東，輪證條款有變化

　　《法證攻防》騰訊（００７００）２０２１年尾宣布以實物分派的方式宣派每２１股股份獲
發１股京東集團（０９６１８）Ａ類普通股的特別中期股息，而上周四（２０日）為除淨日。投
資者不難發現，原本換股比率１００：１和５００：１的輪證產品分別變成了９７：１和
４８５：１，而輪證的行使價和牛熊證的收回價亦有所調整。這是發行商應對是次特別派息安排
對產品條款進行的調整，旨在除去特別息因素對輪證價格帶來的影響。當然投資者亦應該重新考
慮現持有的產品，換股比率、收回價、行使價等條款是否依然合心水。
　　派息前上市的騰訊輪證由於受到調整影響，大部分產品的行使價和收回價都出現了３位小數
。如介意的投資者可以留意發行商新上市的窩輪和牛熊證產品。如繼續看好，可留意騰訊購
２２６４９，行使價５５０元，到期日２０２２年９月２日，實際槓桿６倍。或可留意騰訊牛
５４５８９，收回價４５０元，行使價４４７元，到期日２０２２年１１月２９日，實際槓桿
１６﹒５倍。如看淡，可留意騰訊熊５４６０４，收回價５００元，行使價５０３元，到期日
２０２２年１１月２９日，實際槓桿１４﹒５倍。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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