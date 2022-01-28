《陸言堂－陳永陸》海嘯式危機出現機會不大，中港股市仍值得憧憬

《陸言堂》美股標普５００指數今年至今已跌了超過９％，走勢的確不佳，相較而言，恒指

仍然有超過１％的升幅，其實已經算是不錯，如果不是美股影響一眾科網股表現，尤其是一些在

美國亦有掛牌的科網股，近日明顯受美股下跌的波及，恒指的表現應該會更佳。



當然，美股的波動不可不理會，不過在聯儲局加息去壓制物價上升的壓力之同時，人民銀行

卻在經過了一年的調控後，在今年開始加快貨幣寬鬆政策，尤其是在樓價面對較大的壓力下，加

上去年人民幣持續強勢，人行似乎不太擔心中國的物價問題，反而擔心經濟放緩帶來的影響，這

明顯與聯儲局的貨幣政策不一樣。



亦正因如此，所以全球的資金開始要重新考慮，在２０２２年的投資重點放在哪個市場，其

中沙特主權基金已表示，會將資金重點投放在亞洲區市場，這亦是為何港股的抗跌力，遠較美股

為強的原因，因為投資者的取向，已有明顯的變化。



事實上，從貨幣政策的調節空間去分析，人行的空間的確會比聯儲局為多，至少息率仍然有

下行空間，同時對人民幣匯價的掌控亦較聯儲局為強，所以理論上中國的經濟今年應該會較美國

平穩。可是要留意的是中國現在要面對樓市急速放緩的問題，同時由於過去中國樓市對中國

ＧＤＰ的佔比極大，所以如果樓市無法在短期內回暖，中國的經濟壓力亦會相當大。



另一個問題是如果美國金融體系出現如２００８年般的海嘯式危機，那麼不只是美國的經濟

，全球的經濟亦會受損，最終亦會影響中港股市的表現，不過以聯儲局現時的政策去分析，相信

當金融市場有任何風吹草動，聯儲局應該會即時推出措施支持，故此海嘯式的危機出現之機會不

大，亦即是今年中港股市仍然有值得憧憬的空間，同時相信港股在現水平再大跌的空間不大。《

獨立股評人 陳永陸》



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