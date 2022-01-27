《ＥＴＦ動向－凌子敬》加息後美股揚機率高，科技股ＥＴＦ分段吸

《ＥＴＦ動向》踏入２０２２年，環球股市波動度增加，主要是因為美國聯儲局因應通脹預

期升溫下，市場預料今年３月開始加息，而加息次數亦由３次預期增加至４次，除了加息外，聯

儲局亦有機會於下半年提前開始縮表。

另一方面，俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，資金希望尋找安全避風港，於加息及縮表（即縮減資

產負債表以減低整體資產規模）的陰霾下，截至２０２２年１月２５日為止，標普５００已經回

調８﹒６％，科技股的回調幅度更大，納斯達克指數回調１３﹒４６％，不消一個月，納指已經

蒸發了上年一半以上的全年回報。本周開始大型科技股公佈業績，包括今周市場較關注的微軟

（０４３３８）、特斯拉以及蘋果等公司，而下星期則有超微半導體、臉書（Ｍｅｔａ）、字母

公司、高通等重磅公司。因為新冠疫情的關係，２０２０年標普５００的盈利下跌１９％，於低

基數效應下，２０２１年的盈利大幅反彈２１％，經歷了２０２１年的大幅反彈下，２０２２年

的盈利增長預計會正常化，市場預期標普５００的盈利增長會約為９％。如果第一季的公司業績

好過市場預期的話，美股有機會於短期築底反彈。

於加息周期以及縮表的前提下，投資者要預期環球股市會比去年波動度大增，過往一年不少

投資者可能錯過了美股的升浪，但今年波動度的出現可能為投資者帶來較佳的入市機會。根據美

國自１９８９年的數據，於５次的加息周期下，有４次標普５００及納斯達克指數均錄得正數回

報，僅１次於１９９９年６月２９日至２００１年１月２日期間標普５００以及納斯達克指數分

別錄得負１﹒６％以及負５％的回報，而平均於５次加息周期下，標普５００以及納指分別平均

錄得６２﹒９％及１０２﹒７％的回報。故此，歷史數據告訴我們於加息開始後投資於美股得到

正數的投資回報機率會較高。

回顧２０２１年，雖然納指於２０２１的投資回報為２１﹒３９％，但其回報來源主要來自

５隻大型科技股票，包括微軟、谷歌、蘋果、英偉達以及特斯拉。ＦＡＮＧ＋指數主要投資美國

十隻上市的大型科技股，而其過往歷史表現於大部分年份均跑贏納指，投資者如果有興趣投資美

國大型科技股，可以考慮ＦＡＮＧ＋指數相關的ＥＴＦ，並於美國開始加息後再分段吸納。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

