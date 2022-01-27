【新冠肺炎】東涌影岸．紅Ａ座完成圍封強檢，零確診

《經濟通通訊社２７日專訊》政府完成在東涌海濱路藍天海岸３期影岸。紅Ａ座、即第７座

的強制檢測，早上約７時，陸續解封，截至凌晨１時，７３０人接受檢測，沒有發現陽性個案。

政府亦派員到訪３８０戶，７０戶沒人應門，將採取措施跟進。因應大廈有數宗陽性個案，

涉及變異病毒株，當局周三晚圍封強檢。（ｃｌ）

