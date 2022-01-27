【新冠肺炎】長波樓累計２２居民染疫，整座樓需強檢及家居隔離

《經濟通通訊社２７日專訊》政府專家顧問袁國勇、衛生防護中心及環保署等部門，中午到

圍封強檢發現多宗個案的彩雲一邨長波樓視察。

衞生防護中心傳染病處首席醫生區家榮表示，圍封強檢發現１８宗個案，分布在不同樓層座

向，主要有三組聚集，包括７號座向有４個單位，１１號座向有３個單位，１６樓亦有４個單位

，估計大廈發生垂直及橫向傳播，連同早前的個案，大廈已有２２宗居民感染。長波樓７號、

１１號座向，１６樓２至７號座向，以及全邨保安都要隔離檢疫。長波樓今晚再圍封強檢後，才

能決定是否需要家居隔離。他又指，大廈一名夜更保安早前確診，是黃大仙豪苑居民，家中有養

倉鼠，家人早前已確診。



＊７和１１號座向單位有煙囪效應＊



袁國勇表示，大廈７號和１１號座向的單位有煙囪效應，病毒隨暖空氣由低層帶向高層，出

現垂直傳播；而大廈的通氣喉在頂樓的外牆內，而且有簷篷，病毒不能被風吹散，產生繞流效應

。他又指，１６樓懷疑其中一個有病例的單位，曾經用抽氣扇將病毒抽出室外後，其他同層單位

同時用抽氣扇，將病毒抽到室內，因而受感染。由於確診的保安曾在控制室食飯，因此全邨保安

都需要檢疫。（ｈｙ）



