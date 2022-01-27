  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2022 14:27

【新冠肺炎】長波樓累計２２居民染疫，整座樓需強檢及家居隔離

　　《經濟通通訊社２７日專訊》政府專家顧問袁國勇、衛生防護中心及環保署等部門，中午到
圍封強檢發現多宗個案的彩雲一邨長波樓視察。
　　衞生防護中心傳染病處首席醫生區家榮表示，圍封強檢發現１８宗個案，分布在不同樓層座
向，主要有三組聚集，包括７號座向有４個單位，１１號座向有３個單位，１６樓亦有４個單位
，估計大廈發生垂直及橫向傳播，連同早前的個案，大廈已有２２宗居民感染。長波樓７號、
１１號座向，１６樓２至７號座向，以及全邨保安都要隔離檢疫。長波樓今晚再圍封強檢後，才
能決定是否需要家居隔離。他又指，大廈一名夜更保安早前確診，是黃大仙豪苑居民，家中有養
倉鼠，家人早前已確診。

＊７和１１號座向單位有煙囪效應＊
　　
　　袁國勇表示，大廈７號和１１號座向的單位有煙囪效應，病毒隨暖空氣由低層帶向高層，出
現垂直傳播；而大廈的通氣喉在頂樓的外牆內，而且有簷篷，病毒不能被風吹散，產生繞流效應
。他又指，１６樓懷疑其中一個有病例的單位，曾經用抽氣扇將病毒抽出室外後，其他同層單位
同時用抽氣扇，將病毒抽到室內，因而受感染。由於確診的保安曾在控制室食飯，因此全邨保安
都需要檢疫。（ｈｙ）
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/01/2022
【停車收爐】特斯拉業績現隱憂　車股無運行？捕捉3月轉勢良機！
財經熱話27/01/2022
鮑威爾言論偏鷹美股弱勢難改　港科技股普遍下挫美團急插8%
香港政情27/01/2022
特首選舉將於3月27日舉行　提名期2月20日至3月5日
FOCUS27/01/2022
【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然
財經熱話27/01/2022
《午市前瞻》專家稱恒指現水平已見承接 ATM當中較看好騰訊
大行報告27/01/2022
【大行炒D乜】高盛大削阿里健康及平安好醫生目標價　唯獨京東健康最睇好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金