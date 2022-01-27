【新冠肺炎】雅葵樓疑現垂直傳播，涉及單位或需撤離

《經濟通通訊社２７日專訊》衞生防護中心表示，葵涌邨雅葵樓懷疑出現垂直傳播，涉及３
個單位均為０９室單位，當局將往視察研究是否需要撤離，而同位處葵涌邨的葵馥苑安葵閣也有
３個單位受影響，當中２個單位為０８室，正調查是否有關連。
衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，彩雲（一）邨長波樓昨日發現１８個案，涉及的單位發
現有群集性，即對上對下單位有確診，去到天台亦有傳播，結構性令有垂直及橫向傳播。
（ｃｌ）
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