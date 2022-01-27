【企業盈警】卡撒天嬌（０２２２３）料去年純利減少約３０％

《經濟通通訊社２７日專訊》卡撒天嬌（０２２２３）公布，集團預期截至２０２１年１２

月３１日止年度股東應佔溢利將錄得下跌約３０％。

儘管集團的銷售額輕微上升，預期去年股東應佔溢利減少，主要由於缺少如截至２０２０年

１２月３１日止年度收取自香港政府就有關新型冠狀病毒病的非經常性資助。（ｃｗ）

