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27/01/2022 17:41

【企業盈警】卡撒天嬌（０２２２３）料去年純利減少約３０％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》卡撒天嬌（０２２２３）公布，集團預期截至２０２１年１２
月３１日止年度股東應佔溢利將錄得下跌約３０％。
　　儘管集團的銷售額輕微上升，預期去年股東應佔溢利減少，主要由於缺少如截至２０２０年
１２月３１日止年度收取自香港政府就有關新型冠狀病毒病的非經常性資助。（ｃｗ）

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