【企業盈警】朗生醫藥（００５０３）料去年溢利跌９９％

《經濟通通訊社２７日專訊》朗生醫藥（００５０３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度溢利同比跌約９９％，經營溢利跌約３８％。

該集團指，雖然按美元計算的收入將與２０２０年大致持平，但以人民幣計算的收入同比跌

約７％，因主要產品帕夫林和新適確得銷售量下降，已調整銷售策略並逐步實施，而溢利跌幅主

因經營溢利下跌及年內錄得與浙江司太立製藥股份虧損約１１０萬美元。（ｗｈ）

