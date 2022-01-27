【企業盈喜】鞍鋼股份（３４７）料去年賺７０億人幣，增２﹒６倍

《經濟通通訊社２７日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度純利約７０﹒４億元（人民幣．下同），同比增約２﹒５６倍，扣除
非經常性損益之純利約７０﹒２億元，升約２﹒５５倍。
該集團指，純利上升主因鋼鐵行業整體運行態勢良好，應付疫情、極端天氣和限產限電等衝
擊，盡力克服原燃料價格高位運行等影響，調整品種結構，工序降本成效顯著，生產經營穩定向
好。（ｗｈ）
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