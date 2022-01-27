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27/01/2022 08:46

【企業盈喜】四川成渝（１０７）料去年純利１８億人幣升１﹒７倍

　　《經濟通通訊社２７日專訊》四川成渝（００１０７）（滬：６０１１０７）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度純利約１８﹒３８億元人民幣，較２０２０年度上升約１﹒７２倍。
　　該集團指，業績增長主因期內轉讓控股附屬公司仁壽交投置地９１％股權，使其非經常性損
益大幅增加。此外，於２０２０年度同期車輛通行費遭受新型冠狀病毒肺炎疫情的負面影響，而
本年度同期疫情防控趨於常態化，車輛通行費同比增加。（ｗｈ）

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