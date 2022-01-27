【企業盈喜】四川成渝（１０７）料去年純利１８億人幣升１﹒７倍

《經濟通通訊社２７日專訊》四川成渝（００１０７）（滬：６０１１０７）公布，預期截

至去年１２月３１日止年度純利約１８﹒３８億元人民幣，較２０２０年度上升約１﹒７２倍。

該集團指，業績增長主因期內轉讓控股附屬公司仁壽交投置地９１％股權，使其非經常性損

益大幅增加。此外，於２０２０年度同期車輛通行費遭受新型冠狀病毒肺炎疫情的負面影響，而

本年度同期疫情防控趨於常態化，車輛通行費同比增加。（ｗｈ）

