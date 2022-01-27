【恒大困局】恒大（３３３３）與債權人開會，６個月內提重組方案

《經濟通通訊社２７日專訊》中國恒大（０３３３３）公布，有關與債權人積極對話一事，
昨日與債權人召開電話會議。該集團重申將評估其狀況，制定重組計劃以保障利益相關者的權利
。
該集團指，正在推動審計師開展相關工作，期間也將繼續認真聽取債權人的意見和建議，爭
取在未來６個月內提出初步重組方案。（ｗｈ）
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