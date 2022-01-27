中國奧園（３８８３）逾２億加元售加國物業，料賺１５３０萬加元

《經濟通通訊社２７日專訊》中國奧園（０３８８３）公布，代價合共２﹒１５億元（加元
．下同）出售加拿大物業予獨立第三方，預期將自出售事項確認收益約１５３０萬元。
該集團指，所售物業位於加拿大英屬哥倫比亞本拿比，總佔地面積約３６﹒４萬平方呎，於
去年底帳面值約１﹒９９億元。該集團指，代價擬用於償還以該物業作抵押的貸款融資，支持於
加拿大的日常營運，繼續解決財務狀況問題。（ｗｈ）
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