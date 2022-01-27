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即市新聞

27/01/2022 19:11

《日入而息》確診數字創疫情以來單日最高，外匯基金少賺２８％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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本港今日新增１６４宗確診個案，創兩年多疫情以來單日最高，其中１１６宗本地個案中有１２
宗源頭不明。衞生署估計，仍有超過３０宗個案未能找到源頭，社區可能有幾十條隱型傳播鏈　
金管局公布，去年外匯基金錄得投資收入１７０５億元，按年跌２７﹒７％。當中，債券投資收
益１２４億元，香港股票投資虧損２１０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
差估署私人住宅樓價指數樓價連跌三個月，十二月報３９２﹒５點，按月下跌０﹒２８％，２０
２１年全年樓價的升幅擴大至３﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外電報道，中國相關部門正計劃通過拆分出售恒大集團（０３３３３）大量資產來化解債務風險
，僅保留恒大物業（０６６６６）和恒大汽車（００７０８）　　　　　　　　　　　　　　　
據外電引述消息人士報道，騰訊（００７００）計劃將遊戲直播平台鬥魚私有化　　　　　　　
行政長官林鄭月娥宣布，早前公布由２月２４日起會大幅度擴展的「疫苗氣泡」，現正名「疫苗
通行證」，行會將通過修訂５９９Ｆ章，擴大表列處所，限制進入者要用疫苗通行證　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指低收４８２點報２３８０７，科指跌２１３點報５３８３
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬指收挫１﹒７８％穿三千四，外資大舉流出創年半高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　美匯有望衝擊９７關，但只宜低買　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１１９４╱９８，日圓最新報１１５﹒０７╱０９
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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恒隆集團（０００１０）去年虧轉盈２５﹒８９億元，派息６５仙　　　　　　　　　　　　　
恒隆地產（００１０１）去年虧轉盈賺３８﹒６８億元，派６０仙；去年基本盈利升４％，整體
租賃收入升１６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國浩集團（０００５３）附屬國浩房地產半年多賺１﹒９５倍；國浩附屬ＲＡＮＫ　ＧＲＯＵＰ
半年持續經營業務賺８１５０萬英鎊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中航科工（０２３５７）深上市中航光電去年多賺３８％　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＨＰＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（０１７４２）去年虧損擴至４６８﹒２萬新加坡元　　　　　　　
中國神華（０１０８８）料去年純利按年增４４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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長實（０１１１３）簽訂兩筆合共５５億元可持續發展掛勾貸款　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）申請微信鍵盤商標被駁回；傳騰訊計劃今年內將鬥魚私有化　　　　　　　
動漫堂股東變更：Ｂ站（０９６２６）退出，騰訊（００７００）加碼　　　　　　　　　　　
金力永磁（０６６８０）用最多５億元人民幣投資低風險產品　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐向香港員工派發５００元電子利是；匯豐維持最優惠利率於５％不變　　　　　　　　　　
據報字節跳動將推出元宇宙社交平台「派對島」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華禧控股（０１６８９）附屬中標香煙包裝合同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安莉芳控股（０１３８８）鄭敏泰辭任執董及主席職位　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石藥集團（０１０９３）治療淋巴瘤藥物獲ＦＤＡ授予快速通道資格　　　　　　　　　　　　
安寧控股（００１２８）ＰＡＲＫＥＲ退任行政總裁，由營運總裁接任　　　　　　　　　　　
綠科科技（００１９５）ＢＭＴＪＶ上季錫產量按季下跌４﹒５％　　　　　　　　　　　　　
恒隆地產（００１０１）料內地高端商場強勁銷售勢頭持續至農曆年後　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）截至去年底人幣基金及結構性投資產品交易量升１﹒４倍　　　　　　
屈臣氏表示卡塔爾首間屈臣氏旗艦店正式開幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒隆料疫情影響零售業務表現，本港豪宅市場表現仍強勁　　　　　　　　　　　　　　　　　
海隆控股（０１６２３）簽訂約１４２０萬美元之鑽桿供應及塗層服務合同　　　　　　　　　
澳洲證監會與香港證監會對環球金融集團的外匯活動進行主題檢視　　　　　　　　　　　　　
香港寬頻（０１３１０）為逾２０００間店鋪提供ＵＶ－Ｃ空氣淨化設備　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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中遠海運港口（０１１９９）澤布呂赫碼頭特許經營權延至２０５５年　　　　　　　　　　　
安捷利（０１６３９）股東香港歌爾泰克獲裁定非與要約人一致行動　　　　　　　　　　　　
萬科（０２２０２）發行今年首期３０億人幣中票，用於項目建設　　　　　　　　　　　　　
微創機器人（０２２５２）圖邁獲國家藥監局頒上市註冊證　　　　　　　　　　　　　　　　
太和（００７１８）行政總裁鄺啟成辭任，主席王宏放接任　　　　　　　　　　　　　　　　
雲南建投（０１８４７）附屬曲靖建材通過「高新技術企業」認定　　　　　　　　　　　　　
海普瑞（０９９８９）附屬推肝素納注射液，正式於美國市場進行銷售　　　　　　　　　　　
深控（００６０４）去年合同銷售按年升３２％至１９０﹒９５億元人民幣　　　　　　　　　
弘業期貨（０３６７８）有關Ａ股發行的申報會計師遭立案調查，惟與集團無關　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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四環（００４６０）三款門冬胰島素注射液產品上市申請獲藥監局受理　　　　　　　　　　　
華立大學集團（０１７５６）各項業務營運正常，嚴格遵守適用法規　　　　　　　　　　　　
龍光（０３３８０）發１９﹒５億元股本掛勾證券，年息６﹒９５％　　　　　　　　　　　　
綠城（０３９００）授７﹒６億元人民幣建造合約予主要股東　　　　　　　　　　　　　　　
力量發展（０１２７７）斥３﹒９億元人民幣收購寧夏陽光礦業４９％權益　　　　　　　　　
大明國際（０１０９０）去年不鏽鋼銷售量按年跌４﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　　
傳內地當局考慮分拆出售恒大資產來化解債務風險；據報因恒大債務違約，橡樹資本奪恒大元朗
和生圍地皮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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廣州辦ＱＤＬＰ試點會議，推動更多ＱＤＬＰ項目落地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地個體工商戶突破１億，嚴禁優勢企業擠壓生存空間　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地推進增強中小城市網絡基礎設施承載和服務能力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局表示去年規上企業利潤增速逐季降，營收增近兩成　　　　　　　　　　　　　　　　　
支付牌照註銷名單更新，４家預付卡機構離場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上月規上工業企業利潤增４﹒２％，全年增３４﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地推動金融機構客戶盡職調查，防洗黑錢和恐怖融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行續２０００億逆回購利率持平，放水１０００億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網信辦印發數字鄉村發展行動計劃，部署８方面行動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海５Ｇ基站密度全國排名第一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海浦東生物醫藥產業三年內高質量發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
臨港新片區條例草案徵求意見，推動創新與產業升級　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保利集團與建行簽協議，搭建保障型住房租賃金融平台　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳紫光放棄內地兩大芯片建廠計劃，因財務及技術受限　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京冬奧會將通過阿里雲向全球轉播　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國進出口銀行北京分行行長李蒞接受審查調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蔚來開展新能源車險業務，車企入局挑戰保險公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
逾４０家擬上市企業被中止審查，或和樂視網相關　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示研究升級中俄投資協定，加強多邊協調配合；機電產品出口規模增速為１１年以來最
高；去年家居智能設備銷售額同比增９０﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平春節前赴山西考察，看望基層群眾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建行安徽分行房貸部總經理王振華涉嚴重違紀違法受查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多間大型基金公司啟動自購，兩日自購額突破６﹒４億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李克強稱面對經濟發展新下行壓力，加大跨周期調節　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中石化原副總經理曹耀峰被開除黨籍並依法審查起訴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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政府擬再派消費券，傳近日會見電子支付營運商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特首選舉將於３月２７日舉行，提名期２月２０日至３月５日　　　　　　　　　　　　　　　
馮驊稱選舉開支限額增至１７６０萬元，超額即屬違法；選舉提名期較原構想縮短２日，馮驊稱
符合法例要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
警務處表示仍有反中亂港分子網上煽動違法行為　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１２月出口貨值按年升２４﹒８％，全年升２６﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　
公務員學院舉辦首場「國家外交事務系列」講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示港元拆息會趨近美息率，籲謹慎應對市場波動及風險；可開展跨境理財通業務試點港
銀增加５家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官方樓價指數去年升３﹒３％，利嘉閣：今年續看俏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
差估署１２月住宅售樓指數跌０﹒２８％，連跌三個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安永表示本港企業誠信標準下降，需審視現行誠信合規體系　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門經濟財政司稱博彩法立法需時，六大賭牌料再度延期　　　　　　　　　　　　　　　　　
經絡表示美國３月啟動加息，料首季一個月拆息維持０﹒４厘以下　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日流走４８億元，外資連續三日流出；滬股通額度流走近６２億，外資流出１４６
億創一年半高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲會計師公會料本年度財赤３７１億，倡雙重消費券　　　　　　　　　　　　　　　　　　
余偉文稱今年資產市場或現較大波動及調整，會作出適當防禦性部署　　　　　　　　　　　　
外匯基金去年投資收入１７０５億元，按年跌２７﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　中國擬安排ＡＭＣ參與處置風險房企資產　　　　　　　　　
　　投資者重新押注房企美元債，部分公司有望回血　　　　　　
　　廣東房協建議房企表示積極銷售回款，確保現金流安全　　　
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　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　德國指控中國黑客組織試圖入侵藥廠與科企　　　　　　　　
　　王毅與布林肯通電，斥美方仍推錯誤言行衝擊兩國關係　　　
　　中國在世貿再獲對美貿易報復額，商務部冀美快糾錯　　　　
　　印度大規模對中企查稅，商務部表示擔憂印度投資環境　　　
　　外交部表示中俄互信不封頂，戰略合作不設禁區；中美一直進
　　行接觸，聯合工作組開展有效磋商　　　　　　　　　　　　
　　歐盟對中國提ＷＴＯ訴訟，商務部表示根據規則處理問題　　
　　歐盟擬就中國對立陶宛貿易限制提訴，中方斥顛倒黑白　　　
　　美國或於冬奧期在中國周邊軍演，國防部表示有充分準備　　
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　　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
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　　張一鳴卸任字節跳動法定代表人及執行董事職位　　　　　　
　　民辦教育協會表示規範校外培訓，避免盲目引入資本擴張　　
　　網傳職教將去資本化引發概念股急挫，券商直斥假消息　　　
　　國務院表示落實平台企業併購依法申報，防止掐尖式併購　　
　　市監總局表示附加限制性條件批准超威半導體收購賽靈思　　
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　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增１６４宗確診，１１６宗本地１２宗源頭未明　　　
　　林鄭稱逸葵樓明早如期解封，映葵樓夏葵樓周六解封；社交距
　　離措施延長兩周至２月１７日；學校停止面授課堂延長兩周至
　　２月２１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　丹麥下月起撤銷新冠防疫措施，不再視為社會危急疾病　　　
　　全國新增２５宗本土確診，北京再有１宗無症狀轉確診　　　
　　外媒表示美銀考慮將香港員工遷往新加坡　　　　　　　　　
　　孔繁毅稱葵涌邨疫情開始受控，過年後或可微調措施　　　　
　　彩雲（一）邨長波樓再發現個案，圍封強檢延至明日　　　　
　　政府表示映葵樓累計７０宗個案，延長圍封多２日　　　　　
　　旺角花墟一帶今起實施人群及交通管理措施　　　　　　　　
　　東涌影岸．紅Ａ座完成圍封強檢，零確診　　　　　　　　　
　　南韓周三新增１﹒４５萬宗確診，連續３天破紀錄　　　　　
　　葵涌邨男涉向住戶門閘吐口水，還柙至下月底提訊　　　　　
　　徐樂堅稱本港每日增過百宗確診，社區有數十條傳播鏈　　　
　　消息指本港今日新增約１６０宗確診，或創單日新高　　　　
　　消息指葵涌邨增逾４０宗初確診，逸葵樓佔約３０宗　　　　
　　野村香港辦公室被列入強檢名單，因涉一宗初陽個案　　　　
　　長波樓累計２２居民染疫，整座樓需強檢及家居隔離　　　　
　　陳肇始稱香港考慮縮短酒店隔離時間　　　　　　　　　　　
　　蕭澤頤稱警隊常要出席社交場合，不便講述生日宴細節　　　
　　醫管局表示疫情加速料重啟亞博９及１１號展館　　　　　　
　　雅葵樓疑現垂直傳播，涉及單位或需撤離　　　　　　　　　
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