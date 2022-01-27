《日入而息》確診數字創疫情以來單日最高，外匯基金少賺２８％

《今天重點》

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本港今日新增１６４宗確診個案，創兩年多疫情以來單日最高，其中１１６宗本地個案中有１２

宗源頭不明。衞生署估計，仍有超過３０宗個案未能找到源頭，社區可能有幾十條隱型傳播鏈

金管局公布，去年外匯基金錄得投資收入１７０５億元，按年跌２７﹒７％。當中，債券投資收

益１２４億元，香港股票投資虧損２１０億元

差估署私人住宅樓價指數樓價連跌三個月，十二月報３９２﹒５點，按月下跌０﹒２８％，２０

２１年全年樓價的升幅擴大至３﹒３％

外電報道，中國相關部門正計劃通過拆分出售恒大集團（０３３３３）大量資產來化解債務風險

，僅保留恒大物業（０６６６６）和恒大汽車（００７０８）

據外電引述消息人士報道，騰訊（００７００）計劃將遊戲直播平台鬥魚私有化

行政長官林鄭月娥宣布，早前公布由２月２４日起會大幅度擴展的「疫苗氣泡」，現正名「疫苗

通行證」，行會將通過修訂５９９Ｆ章，擴大表列處所，限制進入者要用疫苗通行證

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《即日市況》

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恒指低收４８２點報２３８０７，科指跌２１３點報５３８３

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《深滬股市》

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滬指收挫１﹒７８％穿三千四，外資大舉流出創年半高

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《美元匯價》

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美匯有望衝擊９７關，但只宜低買

歐元最新報１﹒１１９４╱９８，日圓最新報１１５﹒０７╱０９

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《公司業績》

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恒隆集團（０００１０）去年虧轉盈２５﹒８９億元，派息６５仙

恒隆地產（００１０１）去年虧轉盈賺３８﹒６８億元，派６０仙；去年基本盈利升４％，整體

租賃收入升１６％

國浩集團（０００５３）附屬國浩房地產半年多賺１﹒９５倍；國浩附屬ＲＡＮＫ ＧＲＯＵＰ

半年持續經營業務賺８１５０萬英鎊

中航科工（０２３５７）深上市中航光電去年多賺３８％

ＨＰＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（０１７４２）去年虧損擴至４６８﹒２萬新加坡元

中國神華（０１０８８）料去年純利按年增４４％

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《公司資訊》

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長實（０１１１３）簽訂兩筆合共５５億元可持續發展掛勾貸款

騰訊（００７００）申請微信鍵盤商標被駁回；傳騰訊計劃今年內將鬥魚私有化

動漫堂股東變更：Ｂ站（０９６２６）退出，騰訊（００７００）加碼

金力永磁（０６６８０）用最多５億元人民幣投資低風險產品

匯豐向香港員工派發５００元電子利是；匯豐維持最優惠利率於５％不變

據報字節跳動將推出元宇宙社交平台「派對島」

華禧控股（０１６８９）附屬中標香煙包裝合同

安莉芳控股（０１３８８）鄭敏泰辭任執董及主席職位

石藥集團（０１０９３）治療淋巴瘤藥物獲ＦＤＡ授予快速通道資格

安寧控股（００１２８）ＰＡＲＫＥＲ退任行政總裁，由營運總裁接任

綠科科技（００１９５）ＢＭＴＪＶ上季錫產量按季下跌４﹒５％

恒隆地產（００１０１）料內地高端商場強勁銷售勢頭持續至農曆年後

中銀香港（０２３８８）截至去年底人幣基金及結構性投資產品交易量升１﹒４倍

屈臣氏表示卡塔爾首間屈臣氏旗艦店正式開幕

恒隆料疫情影響零售業務表現，本港豪宅市場表現仍強勁

海隆控股（０１６２３）簽訂約１４２０萬美元之鑽桿供應及塗層服務合同

澳洲證監會與香港證監會對環球金融集團的外匯活動進行主題檢視

香港寬頻（０１３１０）為逾２０００間店鋪提供ＵＶ－Ｃ空氣淨化設備

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《國企紅籌》

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中遠海運港口（０１１９９）澤布呂赫碼頭特許經營權延至２０５５年

安捷利（０１６３９）股東香港歌爾泰克獲裁定非與要約人一致行動

萬科（０２２０２）發行今年首期３０億人幣中票，用於項目建設

微創機器人（０２２５２）圖邁獲國家藥監局頒上市註冊證

太和（００７１８）行政總裁鄺啟成辭任，主席王宏放接任

雲南建投（０１８４７）附屬曲靖建材通過「高新技術企業」認定

海普瑞（０９９８９）附屬推肝素納注射液，正式於美國市場進行銷售

深控（００６０４）去年合同銷售按年升３２％至１９０﹒９５億元人民幣

弘業期貨（０３６７８）有關Ａ股發行的申報會計師遭立案調查，惟與集團無關

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《神州民企》

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四環（００４６０）三款門冬胰島素注射液產品上市申請獲藥監局受理

華立大學集團（０１７５６）各項業務營運正常，嚴格遵守適用法規

龍光（０３３８０）發１９﹒５億元股本掛勾證券，年息６﹒９５％

綠城（０３９００）授７﹒６億元人民幣建造合約予主要股東

力量發展（０１２７７）斥３﹒９億元人民幣收購寧夏陽光礦業４９％權益

大明國際（０１０９０）去年不鏽鋼銷售量按年跌４﹒７％

傳內地當局考慮分拆出售恒大資產來化解債務風險；據報因恒大債務違約，橡樹資本奪恒大元朗

和生圍地皮

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《中國要聞》

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廣州辦ＱＤＬＰ試點會議，推動更多ＱＤＬＰ項目落地

內地個體工商戶突破１億，嚴禁優勢企業擠壓生存空間

內地推進增強中小城市網絡基礎設施承載和服務能力

統計局表示去年規上企業利潤增速逐季降，營收增近兩成

支付牌照註銷名單更新，４家預付卡機構離場

上月規上工業企業利潤增４﹒２％，全年增３４﹒３％

內地推動金融機構客戶盡職調查，防洗黑錢和恐怖融資

人行續２０００億逆回購利率持平，放水１０００億

網信辦印發數字鄉村發展行動計劃，部署８方面行動

上海５Ｇ基站密度全國排名第一

上海浦東生物醫藥產業三年內高質量發展

臨港新片區條例草案徵求意見，推動創新與產業升級

保利集團與建行簽協議，搭建保障型住房租賃金融平台

傳紫光放棄內地兩大芯片建廠計劃，因財務及技術受限

北京冬奧會將通過阿里雲向全球轉播

中國進出口銀行北京分行行長李蒞接受審查調查

蔚來開展新能源車險業務，車企入局挑戰保險公司

逾４０家擬上市企業被中止審查，或和樂視網相關

商務部表示研究升級中俄投資協定，加強多邊協調配合；機電產品出口規模增速為１１年以來最

高；去年家居智能設備銷售額同比增９０﹒５％

習近平春節前赴山西考察，看望基層群眾

建行安徽分行房貸部總經理王振華涉嚴重違紀違法受查

多間大型基金公司啟動自購，兩日自購額突破６﹒４億

李克強稱面對經濟發展新下行壓力，加大跨周期調節

中石化原副總經理曹耀峰被開除黨籍並依法審查起訴

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《其他消息》

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政府擬再派消費券，傳近日會見電子支付營運商

特首選舉將於３月２７日舉行，提名期２月２０日至３月５日

馮驊稱選舉開支限額增至１７６０萬元，超額即屬違法；選舉提名期較原構想縮短２日，馮驊稱

符合法例要求

警務處表示仍有反中亂港分子網上煽動違法行為

本港１２月出口貨值按年升２４﹒８％，全年升２６﹒３％

公務員學院舉辦首場「國家外交事務系列」講座

金管局表示港元拆息會趨近美息率，籲謹慎應對市場波動及風險；可開展跨境理財通業務試點港

銀增加５家

官方樓價指數去年升３﹒３％，利嘉閣：今年續看俏

差估署１２月住宅售樓指數跌０﹒２８％，連跌三個月

安永表示本港企業誠信標準下降，需審視現行誠信合規體系

澳門經濟財政司稱博彩法立法需時，六大賭牌料再度延期

經絡表示美國３月啟動加息，料首季一個月拆息維持０﹒４厘以下

深股通額度全日流走４８億元，外資連續三日流出；滬股通額度流走近６２億，外資流出１４６

億創一年半高

澳洲會計師公會料本年度財赤３７１億，倡雙重消費券

余偉文稱今年資產市場或現較大波動及調整，會作出適當防禦性部署

外匯基金去年投資收入１７０５億元，按年跌２７﹒７％

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《內房困局》

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中國擬安排ＡＭＣ參與處置風險房企資產

投資者重新押注房企美元債，部分公司有望回血

廣東房協建議房企表示積極銷售回款，確保現金流安全

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《大國博弈》

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德國指控中國黑客組織試圖入侵藥廠與科企

王毅與布林肯通電，斥美方仍推錯誤言行衝擊兩國關係

中國在世貿再獲對美貿易報復額，商務部冀美快糾錯

印度大規模對中企查稅，商務部表示擔憂印度投資環境

外交部表示中俄互信不封頂，戰略合作不設禁區；中美一直進

行接觸，聯合工作組開展有效磋商

歐盟對中國提ＷＴＯ訴訟，商務部表示根據規則處理問題

歐盟擬就中國對立陶宛貿易限制提訴，中方斥顛倒黑白

美國或於冬奧期在中國周邊軍演，國防部表示有充分準備

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《重拳監管》

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張一鳴卸任字節跳動法定代表人及執行董事職位

民辦教育協會表示規範校外培訓，避免盲目引入資本擴張

網傳職教將去資本化引發概念股急挫，券商直斥假消息

國務院表示落實平台企業併購依法申報，防止掐尖式併購

市監總局表示附加限制性條件批准超威半導體收購賽靈思

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《新冠肺炎》

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本港新增１６４宗確診，１１６宗本地１２宗源頭未明

林鄭稱逸葵樓明早如期解封，映葵樓夏葵樓周六解封；社交距

離措施延長兩周至２月１７日；學校停止面授課堂延長兩周至

２月２１日

丹麥下月起撤銷新冠防疫措施，不再視為社會危急疾病

全國新增２５宗本土確診，北京再有１宗無症狀轉確診

外媒表示美銀考慮將香港員工遷往新加坡

孔繁毅稱葵涌邨疫情開始受控，過年後或可微調措施

彩雲（一）邨長波樓再發現個案，圍封強檢延至明日

政府表示映葵樓累計７０宗個案，延長圍封多２日

旺角花墟一帶今起實施人群及交通管理措施

東涌影岸．紅Ａ座完成圍封強檢，零確診

南韓周三新增１﹒４５萬宗確診，連續３天破紀錄

葵涌邨男涉向住戶門閘吐口水，還柙至下月底提訊

徐樂堅稱本港每日增過百宗確診，社區有數十條傳播鏈

消息指本港今日新增約１６０宗確診，或創單日新高

消息指葵涌邨增逾４０宗初確診，逸葵樓佔約３０宗

野村香港辦公室被列入強檢名單，因涉一宗初陽個案

長波樓累計２２居民染疫，整座樓需強檢及家居隔離

陳肇始稱香港考慮縮短酒店隔離時間

蕭澤頤稱警隊常要出席社交場合，不便講述生日宴細節

醫管局表示疫情加速料重啟亞博９及１１號展館

雅葵樓疑現垂直傳播，涉及單位或需撤離

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