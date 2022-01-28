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28/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股何時才會追落後？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於偏淡和顯著向淡。昨天（２７日）起，港股沒有北水的支持，情況將維持至下
月７日。於外資獨大的市況中，港股升跌的話事權自然落在他們身上。遇上美股急跌，美國聯儲
局主席鮑威爾又發表駭人的言論，港股好友自然沒有運行。然而，觀乎近日美股曾經兩度於大幅
下挫後急劇回升，本欄相信好友大戶正在部署反攻，並已訂好一個買貨的平均價。
　　因此，當大市被質低至過份偏低的水平時，他們便會積極地主動入市買貨，為港股提供明顯
的回升動力。最新形勢顯示，美股可能仍欠一個跌浪，才會結束中期調整市況，展開中期新升浪
。那個時候，港股勢將受到利好支持，走勢向上。由於港股落後於美股的幅度非常大，落後的時
間亦很長，料會有相計地較佳的表現。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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