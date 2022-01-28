《窩輪匯智－劉嘉輝》美股、港股波動率急升，市況波動難料

《窩輪匯智》投資者擔心美國加快加息步伐，帶動美元匯價見一年多以來高位，美匯指數升

破９７元位置。環球資金班師回朝，對金融市場帶來震盪，當中美股首當其衝，納指１００指數

今年以來跌超過１４％，暫於１４０００點水平爭持，跌幅與恒指上年全年表現相若。

投資者或會問，為何加息周期會對投資市場帶來那麼大的影響？根據傳統智慧，當市場利率

上升，會對企業財務成本帶來壓力，有機會對未來盈利帶來負面影響，往往會為股票市場帶來較

大波動。

要了解美股最新的波動狀況，投資者可參考俗稱「恐慌指數」的美國芝加哥期權交易所市場

波動率指數ＶＩＸ。ＶＩＸ是了解市場對未來３０日波動性預期的一種衝量方法，走勢大多數都

與股市呈相反的鏡面走向，即股市跌ＶＩＸ升、股市升ＶＩＸ跌。正因為投資者經常會見到大跌

市時ＶＩＸ上升，因此該指標又稱為「恐慌指數」，但其實兩者沒有必然的因果關係，除了供求

因素會影響波幅升跌之外，波幅亦會因為投資者對後市波動性的預期而受到影響。若ＶＩＸ指數

向下的話，一般表示大市預期未來的一段時間市況會轉趨牛皮令波幅減少。

以今年以來美股ＶＩＸ指數為例，隨美股波動性增加，ＶＩＸ由今年初１７點子急升，一度

突破見３８點子樓上，短短一個月不足，升幅有一倍之多。波幅上升，一般對期權類型產品會有

正面的利好作用，其中亦包括窩輪產品，無論是看好的認購證或是看淡的認沽證，價格普遍都會

受引伸波幅向上而利好。同樣的現象亦出現於港股身上，恆指引伸波幅（ＶＨＳＩ）連日上升至

２５點子水平，故同樣地即使是認購證，在恆指下跌的行情之中，假設其他情況不變下，輪價跌

幅會較波幅持平的情況為少。認沽證方面則受惠看中方向及引伸波幅的雙重利好，升幅較波幅持

平的情況為高。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉

嘉輝》



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