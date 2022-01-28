【收息股攻略】高息股唔使亂估！呢兩隻電訊股同為利是股！

《經濟通通訊社記者梁凱菱２８日報道》美國聯儲局即將啟動加息周期，主席鮑威爾上日

（２７日）更提到，不排除今年餘下７次議息會議均會加息的可能性。在息率上升的預期升溫下

，股場投資者更著重股份的周息率。究竟「好息」股民，如何做到財息兼收？



＊金融股贏在起跑線，匯控、中銀香港月內飆近２０％＊



鮑威爾上日已明言，考慮３月開始加息，並不排除每次議息均會加息。參考上一次加息周期

，於２０１５年１２月展開。惟標普５００指數早於同年５月２０日高位２１３５點起反覆下跌

，跌至２０１６年２月１１日低位１８１０點才重拾升勢，歷時逾８個月，跌幅達１５﹒２１％

。在通脹高企下，市場相信美國今次的加息周期會比上一次快；疊加經濟前景因疫情、供應鏈短

缺等因素變得不明朗，市場同時對滯脹的憂慮縈繞不散，並對今年美股能否承接去年強勁升勢存

疑。

本港方面，在美國上一次加息周期中，共加息９次、共２﹒２５厘；香港僅加息１次，且幅

度只有０﹒１２５厘。金管局總裁余偉文上日表示，雖然港元與美元掛鈎，港息長遠會跟隨美息

向上，但受到本港貨幣供求影響，料港息上升會滯後。

這亦是市場預料之中，投資者紛紛投向周息率有保證的股份。本地銀行股、中資金融股早已

炒上。銀行股中，較受散戶歡迎的匯控（００００５）及中銀香港（０２３８８）月內已累漲

１７－１８％。若從英倫銀行去年１２月中旬意外加息起計算，匯控股價的累計升幅更達２３％

！眼見銀行股贏在起跑線，自然有投資者另覓對象，中資電訊股是其中之一。



＊自中移動宣布回購Ｈ股後，北水偷步增持逾３２億元＊



催化劑固然是中移動（００９４１），其Ａ股（滬： ６００９４１）於本月５日上市。Ａ

股發行價於去年１２月２１日開市前定出，為５７﹒５８元人民幣，較Ｈ股有約５０％溢價。Ａ

股較Ｈ股有溢價為「常識」，惟中移動似乎有意收窄溢價幅度。公司於Ａ股上市前一日收市後宣

布，待Ａ股超額配售行使期於２月７日結束後，將回購不多於１０％港股。

北水聞風而至，密密增持Ｈ股。據筆者統計，截至周三（２６日）、即北水收爐當日，一共

１６個交易日中，中移動Ｈ股只有４個交易日沒登上北水淨買入五甲榜、１個交易日為淨賣出五

甲之一。單計中移動Ｈ股有登上淨買入╱淨賣出五甲榜的日子，北水累計增持３２﹒０８億元，

規模僅遜於北水一向熱衷的科技股，包括騰訊（００７００）及美團（０３６９０）。時至今日

，Ａ股較Ｈ股的溢價幅度，已收窄逾１５個百分點至約３５％。

相比之下，Ａ股花容失色。除掛牌當日曾較發行價高出１０％、高見６３﹒５８元人民幣外

，股價持續在發行價附近徘徊。可幸的是，發行價從未失守，最低價只與發行價持平。在北水持

續加倉Ｈ股、而Ａ股股價低迷下，中移動母企中國移動集團亦不甘示弱，周一（２４日）宣布斥

３０－５０億元人民幣增持Ａ股，以提振廣大投資者信心。不過，興奮的是Ｈ股－其翌日再彈

２％，惟Ａ股僅彈１％。截至兩地市場早市收市，Ｈ股累漲２％，Ａ股持平，無動於衷。值得留

意，中移動集團目前已斥約１５億元人民幣，增持２６２０萬股Ａ股。投資者對兩股的偏好，高

下立見。

以年內表現計，截至上日收市，中移動Ａ股無起跌，同業中電信（００７２８）

（滬：６０１７２８）Ａ股卻更遜色，累跌４％。有見及此，中電信母企中電信集團仿傚中移動

集團，計劃斥不少於５億元人民幣增持中電信Ａ股。「不少於５億元人民幣」，與中移動的「

３０－５０億元人民幣」相比，中電信的確會被比下去吧！事實上，中電信Ａ股半日僅升

０﹒５％，報４﹒１７元人民幣。



＊三股預期周息率均７厘，中移動派息比率最高＊



雖然中移動及中電信近日實行的公司動作均與各自的Ｈ股無關，兩股卻顯著跑贏中聯通。截

至中午收市，前兩者均漲逾１２％，後者僅揚逾６％。

據《經濟通ＨＶ２報價系統》，三股預期周息率均為７厘，似乎難分高下。須知道，周息率

隨股價變動。當股價愈低、周息率則愈高。單看周息率，難為投資高息股作判斷。

若從公司角度出發、考慮派息比率，則見中移動最慷慨！截至２０２０財年，中移動的派息

比率有近５５％，其餘兩股均為４０％。三間公司齊揚言要令股東收取更多股息，當中，以中電

信的最為明確，定出派息比率將於回歸Ａ股後３年內（即２０２４年８月底出）上調至７０％以

上。

不過，中電信的規模比中移動的小得多，前者２０２０財年每股盈利５﹒２７元人民幣，後

者只有０﹒２６元人民幣。換言之，後者的股息金額自然會較少。究竟三股應如何選擇？在今年

已全線跑贏大市下，現階段部署能否做到財息兼收？



三大中資電訊股派息政策、預期周息率

（來源： 《經濟通ＨＶ２報價系統》丨＊截至中午收市）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份 （代號） 上年度派息比率 未來派息比率 預期周息率＊

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中電信 （００７２８） ４０﹒３４％ 回Ａ後３年內上調至７０％以上 ７﹒２４厘

中聯通 （００７６２） ４０﹒００％ 計劃調高，幅度待定 ７﹒１７厘

中移動 （００９４１） ５４﹒６３％ 目標股東年年收益有增長 ７﹒０７厘

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



＊中移動、中聯通各獲專家偏好！＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍心儀中移動，主要因為公司即將回購Ｈ股，業務穩定且派

息可觀，相信在環球市場不穩下，能吸引外資部署。再者，內地提速降費的負面影響已幾近反映

，其５Ｇ客戶比例持續提升，龍頭地位牢固，認為５０－５２元上車具值博率，有信心挑戰去年

３月高位５５﹒８１元，利潤空間介乎８－１２％。

ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城則投中聯通一票，相信其能追落

後。美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）最新以國家安全為由，撤銷中聯通旗下美國業務的營運許可

授權。不過，對中聯通的股價影響不大，最多僅跌０﹒２％，明顯跑贏大市。在負面消息下，表

現仍硬淨，溫鋼城估計其已轉勢！他指出，中聯通今年盈利增長達１４％，而５Ｇ資本開支逐步

減少，對其基本面有信心。

統計顯示，中聯通目前市盈率相對盈利增長（ＰＥＧ）比率僅０﹒５９倍，為三股中最低。

憧憬估值回歸合理水平，溫鋼城料重返４﹒８元難度不大，建議４﹒０８元買入，３﹒８元止蝕

。

值得留意，中移動及中電信旗下美國業務的營運許可授權分別於２０１９年及去年被撤銷，

市場對中聯通步後塵，相信不感意外。

三大中資電訊股ＰＥＧ比率

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份 （代號） ＰＥＧ比率

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中電信 （００７２８） ２﹒２４倍

中聯通 （００７６２） ０﹒５９倍

中移動 （００９４１） １﹒７５倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

