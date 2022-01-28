《盤後部署》二月大市料炒食品股，科技股跌殘短炒博反彈

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股未見有太大動靜，市場似乎消化即將加息的相關消息

，而今日為港股期指結算日，恒指今日表現低開低走，盤中曾跌３００點見２３５０７點。隔晚

美股特斯拉因「致股東的信」引發股價急挫逾一成，連帶今日港股汽車板塊同樣受受拖累，小鵬

汽車（０９８６８）跌逾一成創下上市新低，龍頭比亞迪（０１２１１）同樣跌近９％拖累大市

氣氛；午後港股維持跌勢，金融類股捱沽，友邦（０１２１１）、港交所（００３８８）跌逾

４％。最終恒指收報２３５５０點，跌２５６點或跌１﹒０８％，主板成交１２５６﹒９９億元

。國企指數報８２１０，跌８１點或跌０﹒９８％。恒生科技指數報５２９１，跌９１點或跌

１﹒７１％。

內地股市同樣走弱，上證綜合指數報３３６１，跌３２點或跌０﹒９７％，成交

３５３７﹒７５億元人民幣。深證成份指數報１３３２８，跌７０點或跌０﹒５３％，成交

４６５１﹒０７億元人民幣。



＊港股於２３５００有支持，預計２月短線會有反彈＊



港股於期指結算日跌逾２００點，算是比預計跌得較少，預計短線恒指於２３５００點有一

定支撐力，加上市場對加息的消息已經消化得七七八八，預計恒指進入二月會有一定程度的反彈

，淡友如有一定利潤的話建議先行收割，避免二月反彈市返回基本點。

另一方面，大市攀升依然靠科技股主導，雖然加息對科技股有不利情況，但科技股普遍已跌

殘，向下再尋底的空間不大，建議投資者轉倉短炒科技股，相信阿里（０９９８８）、美團

（０３６９０）會短升一會，另外汽車股近期走弱，投資者不宜再入場。而傳統節日會炒的食品

股相信會在經濟數據爐後會有反應，投資者如有興趣亦可參與。（ｕｌ）

