【國際要聞】美日韓外長料下月夏威夷會晤，商討應對北韓試射導彈

《經濟通通訊社２８日專訊》北韓官媒周五證實，本周曾分別試射長程巡航導彈和地對地戰

術導彈。日媒則引述多名外交人士消息，美、日、韓３國外長擬最快於２月中旬在夏威夷舉行會

晤，商討遏制北韓。若消息確實，將是日本岸田內閣的林芳正外相首度參加３國外長會議。北韓

在今年首月已６次試射導彈，並暗示會重啟自２０１８年凍結的核試驗和洲際彈道導彈試射。

（ｊｆ）

